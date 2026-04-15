Así es Silvia Salis, la alcaldesa de Génova y exdeportista olímpica que representó a Italia en Pekín y Londres: totalmente opuesta a Meloni

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Giorgia Meloni no ha pasado desapercibida durante su mandato, sino que desde el primer día ha causado mucha polémica. Como una de sus primeras intenciones, la de prohibir las raves en el país, diciéndole muy claro a los jóvenes que si querían "destrozar los espacios protegidos", se fuesen del país. Su forma de gobernar es muy distinta a la de la alcaldesa de Génova.

Silvia Salis ha protagonizado una masiva fiesta electrónica. Ella misma aparecía en la cabina del Dj protagonizando la fiesta que organizó para todos esos jóvenes y personas que disfrutasen de este tipo de música. En ella se han concentrado más de 20.000 personas y lejos de recibir críticas, sigue recibiendo cada vez más apoyo, convirtiéndose en un referente de la izquierda italiana.

Con Meloni solo comparte el parecido del pelo, también rubio, pero su forma de entender la política es totalmente opuesta. Además es deportista de élite, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres. Aunque su carrera política no es muy extensa, sabe cómo pronunciar el discurso perfecto. Sin duda, su perfil ha cautivado a los jóvenes de Génova.

Así es Silvia Salis

La regidora ha admitido que es una verdadera fan de la música techno, ya lo demostró en la rave que organizó en todo el centro de la ciudad. Pero no solo he ganado a los jóvenes, sino a las personas más mayores ha sabido ganarse su cariño. Es una política de centro izquierda, su marido es cineasta y ella también destaca por su pasión por la moda.

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Aunque en redes sociales ha recibido alguna que otra crítica por su estilismo, la italiana ha contestado como es debido a estos insultos: "A un hombre se le llama incapaz, pero a una mujer se le llama puta", contestó cuando le llegaron a cuestionar su papel en la política. Pero como realmente ha callado todas estas críticas, ha sido con sus aplaudidas acciones.