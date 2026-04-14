Una pregunta que cumple un sueño: "¿Qué es lo que más os sorprendió en el espacio?"

Emoción y agradecimiento en la bienvenida multitudinaria a los astronautas de Artemis II tras volver de la Luna: "Es algo especial ser humano"

Compartir







La ciudad de Sevilla se convierte desde este martes 14 de abril en el epicentro del sector espacial con la celebración del evento 'New Space and Solutions'. Entre el 14 y el 17 de abril, la cita reunirá a expertos, instituciones y empresas para abordar los grandes retos de la industria, destacando una conexión en directo con astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS) que orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra.

En New Space & Solutions se pretende mostrar los múltiples sectores de la sociedad donde el espacio ayuda de manera muy relevante. Algunos de estos sectores son: promover y dar a conocer el espacio, dar visibilidad a las mujeres en el espacio, interlocución con la administración, mecanismos de financiación, universidades, talento y empresas, seguridad y sostenibilidad y sinergias y seguimiento normativo.

PUEDE INTERESARTE Canarias podría convertirse en el próximo referente en sanidad de la NASA: atender a los astronautas de las futuras misiones Artemis

Además, busca impulsar la industria espacial española, especialmente en Andalucía, atraer inversión y startups, conectar empresas, administración y talento demostrar cómo el espacio resuelve problemas reales y conectar a todo el ecosistema.

El momento más esperado del programa es la videollamada con dos astronautas de la NASA que se encuentran actualmente en la ISS. Daniel Castro, un sevillano de 14 años con altas capacidades, quería ser astronauta o futbolista, pero luego pensó que era mejor apostar por ser astrofísico. Más adelanta, pese a su corta edad tiene claro que será ingeniero aeroespacial.

PUEDE INTERESARTE Los primeros pasos de los astronautas del Artemis II en tierra: las sonrisas tras su evacuación

Este martes ha cumplido su sueño de hablar, de tú a tú, con la astronauta de la NASA y comandante estadounidense Jessica Meir y la astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea (ESA) y especialista de misión Sophie Adenot.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una pregunta que cumple un sueño: "¿Qué es lo que más os sorprendió en el espacio?"

"¿Cómo me oyes, Sevilla?", se ha escuchado en inglés desde la Estación Espacial Internacional en el Auditorio Cartuja de Sevilla, donde Carlos ha podido lanzar una pregunta a las astronautas. ¿Qué fue lo que más os sorprendió durante los primeros días en el espacio? ha sido la pregunta de Daniel.

La respuesta ha sido clara. Todo. "Sales de la Tierra y todo es sorprendente porque vas flotando. ¡Me encanta este trabajo!". Los primeros días con ingravidez tenían la sensación de estar "colgadas boca abajo, como en un gimnasio" o "como si estuviéramos en la selva", pendiendo de un árbol, ha bromeado Sophie.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No sólo se ha comunicado con las astronautas Daniel. También lo ha hecho la sevillana Alejandra Estévez, estudiante de Bachillerato Tecnológico de 17 años del Colegio Marista San Fernando de Sevilla, que aspira a convertirse en ingeniera aeroespacial: "¿Qué mensaje trasladarían a las chicas y niñas que están pensando en dedicarse a explorar el universo?". La respuesta ha animado a cumplir un sueño. "Que vayan a por él sin dudarlo un momento. Aquí hay un lugar para todos y el ambiente de trabajo es muy divertido porque a todos nos gusta y nos hace muy felices lo que hacemos".

El congreso abordará temas como la observación de la Tierra, las constelaciones de satélites, las telecomunicaciones, la navegación, la gestión de datos o las aplicaciones downstream que impactan en sectores como la agricultura, la logística, la energía o las smart cities.

Además de las ponencias y mesas redondas, New Space & Solutions contará con espacios de exposición y dinámicas de networking pensadas para favorecer colaboraciones y proyectos tractores. La cita refuerza el papel de Sevilla y de su ecosistema tecnológico como uno de los polos más activos en el desarrollo de soluciones vinculadas al espacio a nivel nacional e internacional.

New Space & Solutions 2026 abordará también algunas de las grandes preguntas que marcan el desarrollo del sector espacial y su impacto en la sociedad: ¿En qué ayuda el espacio en el día a día? ¿Por qué se invierte cada vez más en infraestructuras espaciales? ¿En qué proyectos y soluciones están trabajando empresas, universidades e instituciones? ¿Cómo contribuirá el espacio a avanzar en ámbitos como la salud, las emergencias, la sostenibilidad o la conectividad? Estas cuestiones centrarán los debates y contenidos del encuentro.

Uno de los ejes principales de esta edición será el impulso del talento joven y el papel estratégico de las universidades en el desarrollo del sector espacial, con la participación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Las universidades se consolidan como piezas clave del ecosistema, no sólo como generadoras de conocimiento, sino como formadoras de perfiles altamente cualificados.