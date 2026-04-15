El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, ha sido hallado por un grupo de operarios de la R-2

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El cadáver de Orlinda, la mujer colombiana de 60 años desaparecida en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, en Madrid, ha sido encontrado 10 meses después de que se le perdiera la pista. La mujer desapareció mientras realizaba una escala en la Terminal 4 del aeropuerto madrileño.

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, ha sido hallado por un grupo de operarios de la R-2, tal y como ha avanzado ‘Telemadrid’. Orlinda padecía una demencia y aprovechó un descuido de un familiar que la acompañaba para salir del aeropuerto por su propia cuenta.

La mujer se desorientó y caminó durante horas bajo un intenso sol, tal y como captaron algunas cámaras de seguridad. Tanto la familia como la Policía Nacional desplegaron numerosos recursos para el dispositivo de búsqueda, que resultó ser agónica.

Las labores de rastreo se centraron en una amplia zona de varios kilómetros, caracterizada por su difícil acceso y condiciones complicadas. La Policía Nacional ha descartado una muerte violenta y ya ha notificado a la familia.