Claudia Barraso 14 ABR 2026 - 20:03h.

Un joven, desconociendo la situación, intenta salvar a un delfín varado en la playa de Cantabria, pero empeora la situación

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Una pareja encontró una cría de delfín varada en la orilla de la playa Salvé de Laredo, en Cantabria. El joven, con buenas intenciones, tiró de la cola del animal hasta que lo devolvió al mar. Su acompañante, grabó la escena y lo publicó en redes sociales sin saber que esa acción era más peligrosa para el animal.

Desde la Red de Varamientos de Cantabria, han compartido el vídeo para indicar a los ciudadanos lo que no hay que hacer en estos casos: “En estas imágenes podemos ver exactamente qué es lo que nunca hay que hacer si realmente queremos ayudar a un delfín que esté varado en una playa".

"Lo primero es que esta persona y su acompañante no llamaron al 112, así que no permitieron que el animal fuese asistido por una red de emergencia que permanece latente los 365 días del año del Gobierno de Cantabria”, explica Diego de Vallejo.

La red cántabra cuenta con veterinarios expertos que están de guardia, personas que son capaces “de llegar a cualquier playa de Cantabria en cuestión de minutos”: “Si no llamamos al 112 muchas veces estos acontecimientos, estos varamientos pasan desapercibidos. Además, bajo ningún pretexto, permitáis que nadie arrastre un delfín tirándole desde la cola. Los mamíferos marinos a diferencia de los mamíferos terrestres no tienen una estructura ósea que les permita ser arrastrados”.

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El peligro de devolver al mar a un delfín

Arrastrar a un delfín o a una ballena puede provocar graves daños en la estructura ósea de estos animales, según explica el experto en el mismo vídeo: “Les estamos rompiendo por dentro”. Pero, si vemos un delfín varado en la orilla, aunque nuestro primer impulso sea devolverle al agua, es más perjudicial para su salud.

“Un delfín no es un pez, es un mamífero que respira siempre en la superficie. Si no puede nadar y le arrojamos al agua, no puede subir para coger aire. Seguramente esté en la playa porque si se mete al mar se ahoga. Lejos de ayudarle le estamos condenando a morir ahogado”.

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En el vídeo del joven intentado meter al delfín en el agua, se observa al animal resistiéndose y lucha por salir del mar. “Esto nos está diciendo que no es capaz de salir a la superficie por él mismo. Es algo muy habitual que vemos muchísimo en las redes sociales”.