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Los refugios instalados para caballitos de mar del Puerto de Vigo reciben a sus primeros inquilinos

Los primeros caballitos de mar ya se han instalado en los refugios colocados en el Puerto de Vigo
Caballitos de mar residentes en los refugios instalados en el Puerto de Vigo. APV
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VigoHan pasado menos de dos meses desde su instalación, y los refugios instalados por el Puerto de Vigo, y diseñados como “apartamentos submarinos” para caballitos de mar, ya tienen sus primeros residentes.  

Hace apenas siete semanas, la Autoridad Portuaria de Vigo y el IIM-CSIC instalaron los arrecifes artificiales biodegradables, ubicados frente al visor de Portocultura, en el Puerto de Vigo, y los primeros inquilinos de alto perfil ya se han mudado; se trata de una pareja de caballitos de mar (Hippocampus guttulatus) que ya se han instalado en estos refugios.  

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Este avistamiento prematuro es un hito fundamental para el proyecto piloto HIPPO-REF. El hallazgo, documentado en los últimos días, muestra a los dos ejemplares perfectamente integrados, utilizando su cola prensil para sujetarse a las estructuras, diseñadas específicamente para ofrecerles refugio y puntos de anclaje frente a las corrientes. 

Instaladas las estructuras en el puerto de Vigo que permitirán la colonización de unas 170 especies, entre ellas los caballitos de mar
Instaladas las estructuras en el puerto de Vigo que permitirán la colonización de unas 170 especies, entre ellas los caballitos de mar
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La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Autoridad Portuaria de Vigo y el IIM-CSIC, y demuestra que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden coexistir positivamente, confirmando además la viabilidad de estas soluciones basadas en la naturaleza. 

Apenas dos meses de espera para que llegaran los primeros habitantes 

El objetivo central del proyecto HIPPO-REF es evaluar si estas estructuras biodegradables pueden funcionar como catalizadores de biodiversidad en entornos industriales. La rapidez con la que los caballitos de mar han adoptado estos microhábitats supera las expectativas iniciales y proporciona datos científicos valiosos sobre la integración positiva de las infraestructuras portuarias en el ecosistema marino. 

"Queremos demostrar que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden ir de la mano, convirtiendo nuestras infraestructuras en verdaderos pulmones de biodiversidad", ha destacado Carlos Botana, presidente de la APV. La presencia de estos ejemplares en zonas antes impensables por su huella industrial subraya el éxito de la estrategia ambiental del Puerto. 

El puerto como refugio de biodiversidad 

Aunque esquivos, la presencia de caballitos de mar en la Ría de Vigo ha ido en aumento gracias a la mejora de la calidad del agua. En la ría de Vigo se han detectado unos 15 ejemplares en los últimos años. Sin embargo, se enfrentan al desafío constante de la pérdida de hábitats naturales. La creación de estos microhábitats es crucial para estabilizar sus poblaciones. 

En la ría de Vigo se han visto hasta 15 ejemplares de caballitos de mar en los últimos años
En la ría de Vigo se han visto hasta 15 ejemplares de caballitos de mar en los últimos años. Puerto de Vigo-CSIC

Proyectos previos como "NaturPorts" ya demostraron que las estructuras artificiales pueden ser colonizadas por más de 150 especies, creando el ecosistema ideal (alimento y protección) para que los caballitos prosperen. Con HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no solo protege una especie simbólica, sino que lidera la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. 

 

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