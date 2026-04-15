Patricia Martínez 15 ABR 2026 - 18:30h.

Se instalaron hace siete semanas dentro del proyecto piloto HIPPO-REF

El puerto de Vigo creará arrecifes artificiales que sirvan como refugios para los caballitos de mar

Compartir







VigoHan pasado menos de dos meses desde su instalación, y los refugios instalados por el Puerto de Vigo, y diseñados como “apartamentos submarinos” para caballitos de mar, ya tienen sus primeros residentes.

Hace apenas siete semanas, la Autoridad Portuaria de Vigo y el IIM-CSIC instalaron los arrecifes artificiales biodegradables, ubicados frente al visor de Portocultura, en el Puerto de Vigo, y los primeros inquilinos de alto perfil ya se han mudado; se trata de una pareja de caballitos de mar (Hippocampus guttulatus) que ya se han instalado en estos refugios.

Este avistamiento prematuro es un hito fundamental para el proyecto piloto HIPPO-REF. El hallazgo, documentado en los últimos días, muestra a los dos ejemplares perfectamente integrados, utilizando su cola prensil para sujetarse a las estructuras, diseñadas específicamente para ofrecerles refugio y puntos de anclaje frente a las corrientes.

PUEDE INTERESARTE Científicos del CSIC de Vigo trabajan para conservar la población de caballitos de mar en el litoral español

La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Autoridad Portuaria de Vigo y el IIM-CSIC, y demuestra que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden coexistir positivamente, confirmando además la viabilidad de estas soluciones basadas en la naturaleza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Apenas dos meses de espera para que llegaran los primeros habitantes

El objetivo central del proyecto HIPPO-REF es evaluar si estas estructuras biodegradables pueden funcionar como catalizadores de biodiversidad en entornos industriales. La rapidez con la que los caballitos de mar han adoptado estos microhábitats supera las expectativas iniciales y proporciona datos científicos valiosos sobre la integración positiva de las infraestructuras portuarias en el ecosistema marino.

"Queremos demostrar que la actividad portuaria y la regeneración de ecosistemas pueden ir de la mano, convirtiendo nuestras infraestructuras en verdaderos pulmones de biodiversidad", ha destacado Carlos Botana, presidente de la APV. La presencia de estos ejemplares en zonas antes impensables por su huella industrial subraya el éxito de la estrategia ambiental del Puerto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El puerto como refugio de biodiversidad

Aunque esquivos, la presencia de caballitos de mar en la Ría de Vigo ha ido en aumento gracias a la mejora de la calidad del agua. En la ría de Vigo se han detectado unos 15 ejemplares en los últimos años. Sin embargo, se enfrentan al desafío constante de la pérdida de hábitats naturales. La creación de estos microhábitats es crucial para estabilizar sus poblaciones.

Proyectos previos como "NaturPorts" ya demostraron que las estructuras artificiales pueden ser colonizadas por más de 150 especies, creando el ecosistema ideal (alimento y protección) para que los caballitos prosperen. Con HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no solo protege una especie simbólica, sino que lidera la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.