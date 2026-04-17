Nuria Morán 17 ABR 2026 - 13:56h.

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La presentadora 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado por primera vez en televisión a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado

La líder opositora venezolana ha emprendido un viaje a Europa en el que se ha entrevistado ya con Macron y lo hará con Feijóo, Ayuso y Abascal, pero no con Pedro Sánchez

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María Corina Machado ha estado este viernes 17 de abril en 'El Programa de Ana Rosa'. En el que es su primer viaje a España desde que Estados Unidos derrocase el régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana se entrevistará con Isabel Díaz Ayuso, Feijóo y Abascal, pero no con Pedro Sánchez.

La emoción de Ana Rosa por la entrevista a María Corina Machado: "Se ha convertido en un símbolo mundial de valentía y libertad"

La entrevista ha arrancado con María Corina explicando cómo se ha sentido en España: "Ha sido impresionante. En todos los países hay mucha concienciación con nosotros, pero aquí ha sido especialmente conmovedor porque los españoles sienten suya la causa por la libertad de Venezuela".

Además, la líder opositora del régimen venezolano ha recordado cómo fue estar alejada de los suyos durante tanto tiempo y cómo vivió la detención de Nicolas Maduro: "Fue un desafío enrome estar sin ningún contacto humano directo. Pude trabajar gracias a la tecnología y aprovechamos cada segundo".

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María Corina Machado, sobre Donald Trump: "Siento que el compromiso de EEUU con la transición es genuino "

Machado vivió con gran emoción la detención del expresidente venezolano y de su mujer: "Maduro Yo estaba en Oslo cuando empezó a suceder. Son 27 años de vidas destruidas, una generación completa que ha crecido sin libertad. Son nuestros niños y por eso esa conciencia ética de acabar con esto, aunque somos conscientes de que el régimen sigue aún en el poder en Venezuela".

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Sobre sus conversaciones con Donald Trump, ha admitido haber tenido varias tanto con el presidente de Estados Unidos como con Marco Rubio: "El compromiso con la transición es claro. Ha avanzado la primera etapa del proceso, pero todavía no se completado y aún tenemos centros políticos o centros de tortura. Todavía se pretende mantener el terror, pero ya se han dado pasos muy importantes que permiten que la gente comience a salir a la casa. Por eso, hoy lo que pedimos todos los venezolanos es un calendario electoral para que podamos elegir todos".

Tres trabajadores de 'El Programa de Ana Rosa', emocionados al conocer a María Corina Machado

María Corina Machado ya le ha hecho patente la necesidad de elecciones en Venezuela a Donald Trump: "Lo hemos hablado en público y en privado porque es un clamor de los venezolanos y porque solo así habrá estabilidad para que vengan grandes inversiones y regresen nuestros hijos a casa. Esto solo será posible cuando exista un futuro de libertad, de dignidad y de justicia para todos".

Machado ha dejado clara su confianza en Donald Trump y en todo su equipo de Gobierno de cara a una transición democrática: "Sí, claro que va a haberla. Ya está en marcha y es indetenible". Pero la líder opositora se muestra intranquila con el Gobierno de su país: "Todavía manda el chavismo y eso tiene preocupado a todo Venezuela. Pero no están haciendo lo mismo de antes, ellos están siguiendo instrucciones. La liberación de presos políticos no ha sido por Delcy Rodríguez no ha sido algo voluntario".

Esta gente buscó destruirlo todo y separar familias

A pesar de reunirse con la mayor parte de los líderes políticos en su viaje a Europa, Pedro Sánchez no recibirá a la actual Premio Nobel de la Paz: "No está previsto en esta ocasión. Toda Europa debe enviar un mensaje de que está al lado de la libertad y no del crimen".

Ana Rosa: "La historia juzgará a Zapatero"

Sobre José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado no conocerle: "No le conozco, pero creo que la forma que ha tenido la manejar la situación de los presos políticos ha sido poco conveniente y poco trasparente. La historia lo juzgará porque todo se sabrá".

María Corina Machado se emociona al contar cómo fue su complicada salida de Venezuela en un barco

María Corina Machado se ha emocionado en directo al recordar cómo salió de Venezuela: "En varias ocasiones pensé que no iba a salir de ese barco. Me ayudaron muchas personas, pero algunas de ellas están ahora en Venezuela y por lo tanto tengo que ser muy cuidadosa porque tengo que cuidarles. Fue muy bello porque, cuando nos despedimos en mitad del mar, lo que me dijeron fue que lo volverían a hacer y que confiaban en mí. Yo puse mi vida en sus manos porque confiaban en mí. Hubo un momento el el que estuvimos perdidos, pero al final todo funcionó.

Antes de terminar su entrevista, ha confirmado que va a regresar muy pronto a Venezuela: "Salí del país porque quería estar en Oslo y para estar en contacto con miles de líderes y de ciudadanos. Ese era mi objetivo y ahora se acerca el momento de regresar".

La entrevista completa de María Corina Machado en 'El Programa de Ana Rosa'