Zoe Armenteros 16 ENE 2026 - 08:50h.

La líder opositora de Venezuela acude a un almuerzo con Trump en la Casa Blanca en busca del apoyo de EEUU

Delcy Rodríguez y María Corina Machado compiten por el favor de Donald Trump

Compartir







Donald Trump luce feliz en la foto exhibiendo, como si fuera suyo, el Nobel de la Paz de María Corina Machado. La opositora venezolana usó sus mejores armas para conseguir el apoyo del presidente de EEUU y se lo regaló, tal y como había prometido. La aspirante a presidenta de Venezuela no quería que este galardón los separara del liderazgo en la etapa post Maduro.

María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de EE.UU la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad". No hubo rueda de prensa en el despacho Oval, ni muchos medios esperándola a las puertas de la Casa Blanca.

La líder de la oposición venezolana no olvidó el detalle de ponerlo en un marco dorado, el color preferido de Trump, para colocar la medalla del Nobel; en la parte superior escribió: "En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca.

María Corina Machado ha relatado que le contó a Trump una anécdota histórica que involucra al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las trece colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses, y a Simón Bolívar, el gran héroe de la independencia venezolana y otros países de Suramérica.

La política venezolana contó que "hace 200 años" Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los independentistas estadounidenses y primer presidente del país. Una clase de historia de la que Trump en su red social no dijo ni una palabra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump agradece a María Corina Machado el regalo: un "gesto maravilloso de respeto mutuo"

Trump estaba tan feliz con el Nobel que la Casa Blanca colgó casi inmediatamente la foto con la sonrisa del republicano junto a Corina Machado. Poco después el proprio presidente publicó en su cuenta oficial de Truth Social, que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" la insignia del premio debido al "trabajo" que ha hecho durante su gestión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El mandatario para que Machado no fuera menos que Delcy Rodríguez, le dedicó elogios: es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

Solo un día antes, Trump había asegurado que la presidenta chavista de Venezuela es "una persona estupenda" y que estaba colaborando "muy bien" con Estados Unidos. Poco después de la intervención militar en Venezuela, el republicano rechazó que Corina Machado pudiera liderar el Gobierno en el país sudamericano asegurando que que no tenía "el respeto dentro del país".

Machado es una de las dos figuras que compiten por el liderazgo de una Venezuela post-Maduro. Trump ha designado a la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, a pesar de que fue una figura clave del régimen durante mucho tiempo. María Corina, por el momento, tendrá que esperar.