Así han reaccionado Claudia y Maica al descubrir que se batirán en duelo en la expulsión del jueves

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Llevamos 90 días de aventura en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' y la gran final cada vez está más cerca. Por esta razón, este martes se enfrentan tres pesos pesados de la edición a esta ceremonia de salvación: Maica, Claudia y Aratz.

Sin más dilación, María Lamela les desea suerte a los concursantes y se dispone a nombrar al primero de ellos que continúa nominado: "¡Maica!".

Maica, con la voz quebrada al descubrir que continúa nominada

A la vuelta de publicidad, el presentador le pregunta cómo se encuentra tras conocer el veredicto de la audiencia. "Cada vez es más difícil. Me quiero salvar el próximo día y quiero llegar a la final", confiesa antes de agradecer a sus seguidores sus votos: "Todavía hay otra oportunidad, que se puede aún".

En cuanto a quien prefiere que se salve, ella lo tiene claro: su fiel compañera en el programa. Y es que si tuvieran que enfrentarse en la expulsión definitiva, Maica Benedicto estaría en shock: "Al final he estado casi estos 100 días compartiendo gran parte de mi día con ella". Además, le gustaría que tuviera la oportunidad de llegar hasta la final porque sabe que le haría muchísima ilusión.

¿Contra quién se enfrentará a la expulsión Maica?

Llega el momento de conocer el nombre del concursante que se batirá en duelo el próximo jueves a la expulsión definitiva y ese es... "¡Claudia!".

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La concursante cae al agua mientras se le escucha gritar: "¡No!". Su madre, desde plató, se lleva las manos a la cabeza mientras que Aratz celebra desde lo alto del tobogán.

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Maica, en la playa, cae de rodillas a la arena visiblemente afectada por la decisión de la audiencia, momento en el que Alba Paul se agacha para consolarla. Claudia se acerca entre lágrimas a su compañera para abrazarse justo antes de que termine la conexión.