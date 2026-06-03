Patricia Fernández 03 JUN 2026 - 02:54h.

La expareja habla sobre cómo ha sido compartir esta experiencia juntos en 'Supervivientes 2026'

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Darío Linero llegaba directo desde Honduras al plató de 'Supervivientes 2026' durante el 'Tierra de nadie' con Ion Aramendi, donde se reencontraba con sus seres queridos y también con Almudena, la que le dedicaba unas bonitas palabras antes de la expulsión que se jugaba con Borja.

Después de que ella asegurase que "estaba muy orgullosa de haber compartido 11 años con él", tras todo lo vivido en 'La isla de las tentaciones 9', lo que provocaba un emocionante momento entre ellos, se reencontraban en el plató con un abrazo.

Almudena recordaba que no sabía mucho de Darío al entrar en 'Supervivientes' porque llevaban ocho meses de contacto cero: "Solo sé como llegamos y cómo hemos acabado. Nunca habíamos mantenido una conversación"

"Tanto como una amistad no sé, pero si quería tener la cordialidad que hemos alcanzado y estoy muy orgulloso de eso. Al entrar fue una batalla, discutimos como locos, pero empezamos a convivir y fue todo genial", entonaba Darío.

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El que respondía a la pregunta de Kiko Jiménez sobre si se llegó a replantear sus sentimientos por Almudena durante su paso por Honduras: "Cuando llego allí el tema de la relación lo tengo superado y me había faltado tener esa conversación con ellos, la que tuvimos allí. Como yo no tengo ninguna herida abierta he podido vivir la experiencia al margen de ese triángulo que tenía con ellos".

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Almudena se sincera sobre convivir con Darío y Borja en 'Supervivientes' tras sus expulsiones