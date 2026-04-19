Mohamed Baqer Qalifab ha insistido que "Estados Unidos debe ganarse la confianza del pueblo iraní"

Irán critica la "hipocresía" de la UE por el estrecho de Ormuz y asegura que Europa "mira para otro lado ante las atrocidades"

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IránEl jefe de la delegación negociadora de Irán con Estados Unidos y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha indicado que la posibilidad de un acuerdo de paz con Washington todavía queda "muy lejos" a pesar de ciertos "avances" en las conversaciones.

Qalifab, en una entrevista concedida este sábado a la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, ha explicado que "persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse", como quedó demostrado el pasado fin de semana durante ronda de negociaciones tan histórica como infructuosa en la capital de Pakistán, Islamabad.

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"Estados Unidos debe ganarse la confianza del pueblo iraní"

Como ya hiciera al término del encuentro, Qalifab ha insistido este sábado que "Estados Unidos debe ganarse la confianza del pueblo iraní" y "abandonar el enfoque del unilateralismo autoritario" que el vicepresidente de EEUU y principal interlocutor de Washington, JD Vance, adoptó la semana pasada.

Desde entonces, interlocutores iraníes han confirmado fuertes discrepancias entre ambos países sobre la situación del estrecho de Ormuz, de nuevo bajo restricciones iraníes, y el futuro del eterno tema de conflicto: el futuro del programa nuclear iraní.

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El alto el fuego concluye el próximo miércoles en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de conversaciones. De momento, Islamabad se ha convertido este domingo en el escenario de una masiva operación policial de seguridad mientras sus autoridades han anunciado la prohibición del transporte público para facilitar la reinstalación de cientos de puestos de control en previsión de la posible llegada de una delegación preparatoria estadounidense.

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Una voz destacada como es la del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha pedido a ambas partes que se concedan más tiempo porque, si bien existen verdaderos avances en las negociaciones, no parece que vayan a conseguir resolver sus diferencias antes del miércoles.

En su discurso de clausura del Foro Diplomático de Antalia celebrado este fin de semana en su país, Fidan ha constatado que ambos países están muy cerca de entenderse "pero todavía hay un par de desencuentros y hay que declarar una prórroga del alto el fuego".