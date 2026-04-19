El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha instado a la UE a evitar lo que considera discursos moralizantes: "Ahórrenos los sermones"

El portavoz iraní ha defendido además la capacidad de Teherán para actuar en el estrecho de Ormuz

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El Gobierno de Irán ha arremetido contra la Unión Europea a raíz de las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sobre la situación en el Estrecho de Ormuz, en un nuevo cruce de reproches en torno a la legalidad internacional y la seguridad marítima en el estratégico paso que se ha convertido en epicentro del conflicto.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha acusado a Bruselas de aplicar un doble rasero y ha criticado el posicionamiento europeo respecto al conflicto regional. "¡Oh, esa 'ley internacional'?! ¿La que la UE saca del cajón polvoriento para sermonear a otros mientras, en voz baja, da luz verde a una guerra de agresión de EEUU-Israel y mira para otro lado ante las atrocidades contra los iraníes?!", ha espetado.

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En la misma línea, Baqaei ha instado a la UE a evitar lo que considera discursos moralizantes: "Ahórrenos los sermones; el fracaso crónico de Europa para practicar lo que predica ha convertido su discurso sobre la 'ley internacional' en el colmo de la hipocresía", ha añadido.

El portavoz iraní ha defendido además la capacidad de Teherán para actuar en tan valioso paso marítimo, clave para el tránsito energético global. En esta línea, ha argumentado que "ninguna norma" de Derecho internacional prohíbe a Teherán "tomar las medidas necesarias para impedir que el estrecho de Ormuz se utilice para lanzar agresiones militares contra Irán".

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Asimismo, ha cuestionado el principio de libre tránsito en la zona en el actual contexto de tensión militar, cuestionándose dónde queda "tránsito inocente incondicional" en Ormuz. "Esa ficción zarpó en el momento en que la agresión de EEUU e Israel trajo activos militares estadounidenses al patio trasero del estrecho", ha remachado.

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El mensaje de la jefa de la diplomacia europea

Las declaraciones de Teherán responden a un mensaje previo de Kallas, en el que esta subrayaba que, "bajo el derecho internacional, el tránsito por vías marítimas como el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y libre de cargo", en línea con el llamamiento de líderes internacionales para su reapertura.

La jefa de la diplomacia europea advirtió además de que "cualquier esquema de pago por paso establecerá un precedente peligroso para las rutas marítimas globales" e instó a Irán a desistir de cualquier iniciativa en ese sentido.

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Por último, Kallas también señaló que la UE está dispuesta a contribuir a garantizar la seguridad en la región, destacando que "Europa desempeñará su parte en la restauración del flujo libre de energía y comercio, una vez que se consolide un alto el fuego", y apuntó a la posibilidad de reforzar la misión naval europea Aspides en el Mar Rojo para proteger el tráfico marítimo.