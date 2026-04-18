Fuentes oficiales iraníes ponen seriamente en duda la posibilidad de nuevas reuniones con EEUU mientras dure el bloqueo de Trump

Donald Trump anuncia que mantendrá el bloqueo en el estrecho de Ormuz

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El Ejército de Irán ha anunciado este sábado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona.

En un comunicado publicado por la radiotelevisión pública iraní, IRIB, el Ejército explica que, a pesar de que accedió "de buena fe" y "tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones" a "permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho", los estadounidenses "continúan participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo".

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El nuevo cierre del estrecho

Por ello, el Ejército de Irán anuncia que el control del estrecho vuelve "a su estatus anterior", esto es, "bajo la estricta administración y control de las fuerzas armadas".

"Hasta que Estados Unidos ponga fin a la completa libertad de circulación de buques entre Irán y entre Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en el estado anterior", añade el Ejército.

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"Que lo disfruten", ha publicado en redes sociales el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional ante el nuevo cierre del estrecho. "Os avisamos, pero decidisteis ignorarlo", ha añadido en recuerdo de advertencias previas emitidas por Irán tras conocer que Trump había decidido mantener el bloqueo.

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Por su parte, el Mando de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también en redes sociales, ha asegurado que "cada violación de compromiso por parte de Estados Unidos merece una respuesta adecuada".

Por ello, "mientras la navegación de buques desde Irán y con destino a Irán esté amenazada, la situación del estrecho de Ormuz volverá a su estatus anterior, con el permiso de Alá".

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Además, y ya de forma extraoficial, fuentes de la agencia semioficial Tasnim aseguran que Irán aún no ha dado su consentimiento para la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán, a pesar de que Trump ha explicado que en las próximas horas viajará al país una delegación norteamericana con vistas a una hipotética reunión el lunes.

"Irán ha recalcado que la falta de exageraciones por parte de los estadounidenses en las negociaciones es una condición fundamental para su continuación. Este asunto fue comunicado a funcionarios estadounidenses a través de un intermediario paquistaní", han indicado estas fuentes.