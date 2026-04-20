Claudia Barraso 20 ABR 2026 - 22:27h.

Un hombre armado ha disparado contra los turistas que se encontraban en las pirámides de Teotihuacán: hay al menos dos muertos

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Un hombre armado ha abierto fuego contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México. El atacante se encontraría en lo alto de la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar a las personas que estaban visitando la zona. Al menos dos personas, una de nacionalidad canadiense, han perdido la vida Hay seis personas heridas, cuatro por los disparos y dos por caídas al tratar de huir en mitad del pánico.

Rápidamente las autoridades del país se desplegaron por el reciento tras recibir la alerta de los disparos en el interior del parque arqueológico. Las personas que han resultado heridas están recibiendo asistencia médica en el lugar. Así mismo, las fuerzas de seguridad tratan de esclarecer lo ocurrido. En el lugar han encontrado el arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos.

"De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida", han informado a través de redes sociales las autoridades del país. El hombre se ha suicidado tras los disparos y los agentes no han confirmado ni su identidad ni la nacionalidad.

El comunicado de Claudia Sheinbaum

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta México, ha lamentado lo ocurrido en Teotihuacán y ha anunciado sus directrices a los cuerpos de seguridad para intentar dar con lo ocurrido además de atender a todas las personas afectadas. “Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, ha publicado en un post a través de la red social ‘X’.

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“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar asistencia y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, añade.