El autor de la masacre también hirió a dos mujeres, una de ellas madre de sus hijos

Mueren ocho menores de entre uno y 14 años en un tiroteo en Luisiana, Estados Unidos: el atacante, abatido por la Policía

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LouisianaEl hombre que ayer, domingo 19 de abril, mató a ocho niños de entre 1 y 14 años en un tiroteo que ha sacudido a la localidad de Shreveport, en Louisiana, Estados Unidos, ya ha sido identificado. Su nombre es Shamar Elkins, quien habría matado a siete de sus hijos en esa masacre, en la que además hirió también a su esposa y a otra mujer antes de robar un vehículo a punta de pistola intentando una huida que terminó cuando la policía logró abatirlo.

Se trata del tiroteo más grave en el país en los últimos dos años y las autoridades se encuentran ahora investigando los hechos para tratar de determinar las circunstancias en las que ocurrió y cuál fue el detonante.

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El tiroteo en Shreveport, Louisiana: ocho niños muertos y dos mujeres heridas

Todo ocurrió a primera hora del día del domingo, en un barrio residencial de Shreveport, en el estado sureño de Louisiana. Allí, en una vivienda, se cree que una discusión motivó que el autor del tiroteo comenzase a disparar: primero allí, en ese domicilio y luego en otras dos casas más, alcanzando en total a 10 personas; ocho de ellas niños a los que arrebató la vida, y otras dos mujeres heridas graves.

En declaraciones ante los medios de comunicación, y en plena conmoción en la zona, un portavoz de la policía local señaló que todo se produjo durante un incidente de “violencia doméstica”, precisando ya entonces que, según investigaciones preliminares, la mayoría de las víctimas eran “descendientes del agresor”.

Tras la masacre, el autor de la masacre intentó entonces darse a la fuga tras robar un vehículo a punta de pistola, motivando entonces una persecución policial que acabó con las autoridades matándolo a tiros.

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Shamar Elkins, identificado como el autor de la masacre

Horas después, el responsable de la matanza era identificado como Shamar Elkins, un hombre del que se sabe que sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Louisiana entre 2013 y 2023 y que tenía antecedentes tras declararse culpable de un cargo de armas, cumpliendo con la libertad condicional en 2019.

Según un comunicado de la Policía de Shreveport, fue él quien acabó con la vida de ocho menores dentro de una vivienda ubicada exactamente “en el bloque 300 de la calle West 79th”.

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Según las investigaciones preliminares, “el sospechoso disparó primero a una mujer adulta en la calle Harrison antes de dirigirse a la residencia en la calle West 79th (a unos 800 metros), donde cometió este atroz acto”.

Después de eso, el sospechoso “robó un coche a punta de pistola a un hombre adulto cerca de la intersección de la avenida Linwood y la calle West 79th", tras lo cual los agentes le persiguieron y se vieron “obligados a usar sus armas reglamentarias, neutralizando al sospechoso, quien ha fue declarado muerto en el lugar".

Ahora, la Policía Estatal de Louisiana ha abierto una investigación", si bien "por el momento, no se sospecha de ninguna irregularidad y la información preliminar indica que los agentes actuaron de manera apropiada y de acuerdo con las normas del Departamento".