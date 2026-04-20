El buque iraní navegaba por el Golfo de Omán cuando fue interceptado a tiros por la marina de EEUU

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Sube la tensión en la guerra de Irán después de que Estados Unidos interceptara un barco portacontenedores con bandera iraní que navegaba este domingo por el Golfo de Omán. Teherán ha denunciado de "piratería" lo ocurrido y la violación del alto el fuego por parte de Washington, al tiempo que ha advertido con represalias. Para empezar, el régimen de los ayatolás no enviará a ningún representante a Pakistán para continuar el diálogo, que preveía ampliar la tregua.

Estados Unidos ha atacado un carguero iraní y poco después sus marines lo han abordado abordaje del buque... es el momento en el que los soldados lo interceptan y capturan. Washington denuncia que el carguero intentaba saltarse su bloqueo en el Estrecho de Ormuz. Irán acusa ahora a Washington de violar el alto el fuego y asegura haber respondido atacando con drones a barcos militares estadounidenses. Escala la tensión en Oriente Medio a solo tres días de que termine la tregua.

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Los infantes de marina de EE. UU. han salido del buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7) en helicóptero y han llegado el mar Arábigo para abordar y capturar el M/V Touska. Los infantes de marina descendieron en rappel al buque con bandera iraní, este domingo después de que el destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) desactivara la propulsión de Touska cuando el buque comercial no cumplió con las repetidas advertencias de las fuerzas de EE. UU de parar sus máquinas, según ha informado Washington.

El barco iraní, cargado de contenedores, se dirigía a la ciudad de Bandar Abbas, en el sur de Irán, en el momento del ataque. "Desde el inicio del bloqueo, las fuerzas de EE.UU. han ordenado a 25 buques comerciales dar la vuelta o regresar a un puerto iraní", han asegurado desde el Centcom.

El estrecho de Ormuz, sigue bloqueado 50 días después del inicio de la guerra de EEUU e Israel contra Irán

El estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transitaba el 20 % del crudo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen cincuenta días del inicio de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán. Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

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En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros en un cambio de estrategia en la guerra de Washington. La segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, estaba prevista que reuniera en Islamabada el vicepresidente estadounidense, JD Vance y un representante iraní, pero ya Teherán han asegurado que no acudirá.