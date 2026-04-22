Macron confirma la muerte de un segundo militar francés de la FINUL herido en un ataque en el sur de Líbano

Ha muerto como consecuencia de sus heridas tras registrarse un ataque durante el fin de semana en el sur del país

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles que un segundo militar perteneciente a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto como consecuencia de sus heridas tras registrarse un ataque durante el fin de semana en el sur del país contra 'cascos azules' franceses.

"El cabo primero Anicet Girardin, del 132º regimiento de infantería cinotécnica de Suippes, repatriado ayer de, Líbano donde había resultado gravemente herido por combatientes de Hezbolá, falleció esta mañana a causa de sus heridas", ha indicado el mandatario en redes sociales.

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Al servicio de Francia y de la paz en Líbano

Macron ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima, así como al resto de familiares de los heridos por el ataque. "Rindo un homenaje al compromiso ejemplar de nuestras Fuerzas Armadas en el seno de la FINUL, que actúan con coraje y determinación al servicio de Francia y de la paz en Líbano", ha expresado.

Tanto el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fabien Mandon, como la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, han lamentado la muerte de Girardin días después de que se anunciase que un militar francés, identificado como Florian Montorio, murió en ese mismo ataque mientras los 'cascos azules' realizaban labores de limpieza de explosivos en Ghanduriyé.

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El Ejército libanés confirmó que el incidente, condenado también por el primer ministro, Nawaf Salam se produjo tras "un intercambio de disparos con hombres armados", que Macron vinculó al partido-milicia chií Hezbolá y que Vautrin definió como una "emboscada".