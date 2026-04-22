Una avioneta cayó en picado sobre Los Ángeles y terminó incrustada en el estacionamiento de una tienda

Las angustiosas imágenes de un excursionista tras ser sorprendido por la erupción del volcán Santiaguito en Guatemala

Compartir







Tiene lugar un importante accidente de una avioneta contra unos cables de alta tensión, en Los Ángeles, por suerte no hay fallecidos ni ningún herido por esto. Todo ha ocurrido esta mañana, durante un vuelo que ha durado solo 10 minutos, ya que el piloto se ha estrellado poco despúés sobre la ciudad, en el barrio de Pacoima.

Tal como se observa en los videos, los coches y peatones que pasaban por allí fueron testigos del accidente, cuando la avioneta caía en picado, cayendo en un aparcamiento. Posteriormente tuvieron que sacar al piloto, con ayuda, ya que se encontraba atrapado entre los restos del accidente.

Los bomberos confirmaron que aunque la colisión fue en una zona urbana poblada, afortunadamente no se reportaron más heridos en tierra.