El presidente ha agradecido asimismo la labor del Servicio Secreto, al que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficiente"

Así se vivieron los momentos de tensión tras escucharse disparos en la cena de corresponsales en Washington

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WashingtonEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete, eran evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense.

Minutos después de la evacuación, el mandatario ha querido quitar hierro al asunto con una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que ha agradecido el "fantástico trabajo" del servicio secreto de su Administración.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior a lo sucedido.

Estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto"

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Finalmente, ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

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El presidente ha agradecido asimismo la labor del Servicio Secreto, al que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficiente". "La actuación del Servicio Secreto y de toda la policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha expresado Trump.

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De la misma manera, el mandatario estadounidense ha querido quitar hierro al asunto y espera poder celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "en los próximos 30 días". El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.