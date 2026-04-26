Trump y los miembros del Gobierno fueron evacuados mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas

El autor del tiroteo durante la Cena de Corresponsales en Washington: un "lobo solitario" de 31 años

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WashingtonEl presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento.

El presidente de Estados Unidos compartió a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena.

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Momentos de auténtica tensión

El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

Trump y los miembros del Gobierno fueron rápidamente evacuados por el Servicio Secreto, mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas.

Un policía herido

Trump dijo en la rueda de prensa que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez".

"Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.

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Condena internacional por el suceso

Tras los hechos, gobiernos de todo el mundo han reaccionado rechazando este episodio de violencia.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo estar «profundamente conmocionado» por el tiroteo registrado durante la WHCA. "Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar", expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente, ocurrido la noche del miércoles, de perturbador.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó el "intento de agresión" contra Donald y Melania Trump y añadió que la violencia «nunca será una opción» para aquellos que defienden "las banderas de la paz".

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"Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales", declaró la mandataria encargada en un breve mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto al presidente Trump y a su esposa Melania y afirmó que “la violencia no debe ser nunca el camino”.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.