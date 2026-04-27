El recorrido de Cole Allen en su intento de matar a Donald Trump, paso a paso

La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, ha convocado una reunión para revisar los protocolos de seguridad que rodean al presidente

Cole Allen, acusado de “intento de asesinato al presidente” Trump, podría afrontar cadena perpetua

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La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, ha convocado una reunión para revisar los protocolos de seguridad que rodean al presidente, aunque el propio Trump ha defendido el trabajo del servicio secreto. El atentado fallido sigue bajo investigación y el hotel asegura que siguió las pautas del servicio secreto. Rosa Conde ha hecho paso a paso el recorrido de Cole Allen en su intento fallido de matar al presidente Donald Trump.

Allen había llegado el día anterior al hotel e hizo el checking con su equipaje de armas, ninguna revisión, ninguna pregunta.

Desde la calle entraron todos los invitados. 2.600 personas, sin arcos de seguridad en hotel, apenas les miraban lo ticket, no comprobaban ni nombre ni identidad.

Una tarjeta de húesped servía tras ser pasada para bajar en el ascensor y tener acceso al salón de baile.

Es en esa planta de abajo donde estaban los controles. También es la planta donde se encuentra el salón y el president Walk, creado en 1981 tras el intento de asesinato de Reagan. Lleva al escenario y es por donde evacuaron a Trump.

El atacante fue corriendo justo en el momento en el que estaban desmontando uno de los arcos de seguridad. En apenas unos metros está el salón al que no llegó el atacante. Pero la pregunta es cómo pudo ocurrir.