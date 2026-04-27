En los últimos años, esta escalada se ha traducido en episodios especialmente graves: varios intentos de atentado

El autor del intento de asesinato de Donald Trump se llama a sí mismo "amigable asesino federal” y alardea de lo fácil que fue colar las armas

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La violencia política no es un fenómeno nuevo en Estados Unidos, un país cuya historia reciente está marcada por el asesinato de cuatro presidentes y varios atentados contra otros mandatarios. Sin embargo, el contexto actual evidencia un repunte preocupante en un clima de polarización extrema que también se extiende también a otras sociedades occidentales, incluidas varias en Europa.

En los últimos años, esta escalada se ha traducido en episodios especialmente graves: varios intentos de atentado contra Donald Trump, asesinatos de políticos demócratas a tiros o la muerte de un joven activista ultraconservador. Para muchos analistas, la violencia política en la llamada “era Trump” ha superado niveles vistos en etapas anteriores.

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La polarización política tampoco es ajena a Europa

Diversos expertos coinciden en señalar que la polarización se ha convertido en una herramienta política. En el caso del expresidente estadounidense, su estrategia se ha centrado en movilizar a su base electoral, reforzando mensajes que, en ocasiones, han contribuido a intensificar el enfrentamiento. Tras el asesinato del activista Charlie Kirk, sus declaraciones reavivaron el debate sobre el impacto del discurso político en la tensión social.

Este escenario resulta especialmente inquietante en un país con una amplia presencia de armas de fuego. Distintos estudios apuntan a que cerca del 40% de los jóvenes considera justificable el uso de la violencia en determinadas circunstancias, un dato que refleja el grado de normalización del conflicto.

La polarización política tampoco es ajena a Europa. En España, episodios recientes han trasladado el enfrentamiento político a las calles, con protestas de extrema derecha en las que se han producido actos simbólicos de gran carga, como representaciones violentas contra el presidente del Gobierno. Este clima se ve alimentado, además, por el tono de algunos discursos políticos, con intercambios de insultos y descalificaciones públicas entre líderes.

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En conjunto, estos episodios evidencian un deterioro progresivo del clima político y social, que plantea serios desafíos para la convivencia democrática y la estabilidad institucional en ambos lados del Atlántico.