El atacante de la Cena de Corresponsales se registró como huésped días antes del evento

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WashingtonLa seguridad durante la Cena de Corresponsales vuelve a estar en entredicho tras conocerse nuevos detalles sobre cómo el atacante logró acceder al recinto armado. El relato del propio Cole Allen ha generado especial preocupación por la aparente facilidad con la que pudo entrar en el hotel.

El atacante se registró como huésped días antes del evento. El día de los hechos, accedió al interior del edificio valiéndose únicamente de la rapidez de su carrera, logrando superar el primer control de seguridad. Las imágenes captadas muestran el momento en el que atraviesa este punto y se dirige armado hacia su objetivo.

¿Cómo logro acceder al hotel?

Sin embargo, la reconstrucción de los hechos plantea dudas sobre si realmente tuvo opciones de alcanzar al presidente. El lugar en el que fue interceptado se encontraba a apenas 18 metros del punto de acceso, en la misma planta. Para llegar hasta donde se encontraba el presidente, habría tenido que descender por unas escaleras, rodearlas y acceder finalmente al salón de baile donde se celebraba el evento, un recorrido considerablemente más largo.

El acceso a las instalaciones se realizaba mediante una tarjeta de huésped, que permitía desplazarse libremente hasta el salón de baile con solo pulsar un botón. Por la entrada principal accedieron unos 2.600 invitados, según las estimaciones, sin que se llevaran a cabo comprobaciones exhaustivas de identidad o de entradas. Tampoco se instalaron arcos de seguridad en ese punto.

No obstante, el dispositivo de seguridad más estricto se encontraba en la planta inferior, donde se sitúa el denominado “President’s Walk”, un pasillo construido tras el atentado contra Ronald Reagan en 1981. Este acceso conecta directamente con el escenario y resultó clave en el protocolo de evacuación presidencial.

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De acuerdo con la reconstrucción, el atacante descendió corriendo por el recorrido habitual e intentó atravesar el arco de seguridad. Fue en ese punto donde los agentes lograron reducirlo.

A pesar de estos datos, las incógnitas persisten. La principal pregunta sigue sin respuesta clara: ¿cómo fue posible que un individuo armado accediera con tal facilidad a un evento de alto nivel con presencia presidencial?