El Ejército ha indicado que el grupo tenía previsto utilizar este sistema para lanzar ataques contra territorio israelí

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El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la destrucción de un sistema de lanzacohetes supuestamente perteneciente al partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque perpetrado contra infraestructura civil en el sur de Líbano, donde ha seguido llevando a cabo bombardeos a pesar de la tregua.

Las tropas de la brigada Givati de las Fuerzas Armadas de Israel identificaron el lanzacohetes durante una serie de operaciones de reconocimiento en la zona, donde se encuentran desplegados los efectivos israelíes, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

Operación y justificación militar

Así, el Ejército ha indicado que el grupo tenía previsto utilizar este sistema para lanzar ataques contra territorio israelí, por lo que ha explicado que con la intervención se ha conseguido “retirar una amenaza”.

“En una operación rápida, las fuerzas de Israel atacaron y destruyeron el lanzacohetes”, señala el comunicado, que añade que Hezbolá “continúa colocando infraestructuras dentro y cerca de propiedades civiles” como parte de sus planes contra el Estado de Israel y sus fuerzas.