Trump asegura que Cuba tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo y Rubio será el encargado de la negociación

El presidente de EEUU insiste en que la isla caerá

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que Cuba tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo y que será el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encargará de liderar las negociaciones con las autoridades de la isla.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en este asunto. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está preparada 50 años después”, ha señalado el presidente estadounidense en una entrevista telefónica con la cadena CNN.

Trump asegura que Cuba quiere negociar con Estados Unidos

Trump estaba comentando la situación relativa a la guerra con Irán y su intención de lograr una rendición incondicional de las autoridades de Teherán, cuando advirtió de que “muy pronto” Cuba caerá, un mensaje que ya había trasladado el día anterior al afirmar que un cambio de régimen sería la “guinda del pastel”.

“Llevo viéndolo durante 50 años y ha caído justo en mis manos gracias a mí (...) Estamos haciéndolo muy bien”, ha destacado Trump, quien el jueves ya sugirió que Cuba sería el siguiente país en su agenda una vez finalice el conflicto con Irán.

La crisis energética de la isla tras la presión de Washington

“Terminemos con esto primero. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero vemos que si lo hacemos demasiado rápido pasan cosas malas y no vamos a permitir que nada malo le pase a este país”, ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026 en una operación de Estados Unidos, lo que ha agravado la crisis energética y económica de la isla.

En medio de estas tensiones, semanas después Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que ha profundizado el desabastecimiento y la crisis humanitaria en el país caribeño.