Dos de los activistas de la Global Sumud Flotilla han sido detenidos por Israel y serán interrogados en el país

Activistas denuncian a Israel por interceptar una flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza: "Una trampa mortal calculada en el mar"

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El Gobierno de Israel ha anunciado que dos de los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos tras la interceptación de más de dos decenas de barcos el miércoles en aguas internacionales en el mar Mediterráneo serán trasladados al país para ser "interrogados", mientras que otros más de 170 han desembarcado ya en la isla griega de Creta.

"Saif abú Keshek, sospechoso de afiliación a una organización terrorista, y Thiago Ávila, sospechoso de actividades ilegales, serán llevados a Israel para ser interrogados", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que "Israel no permitirá la ruptura del legal bloqueo naval a Gaza".

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"El Gobierno griego ha aceptado que los activistas de la flotilla desembarquen en sus costas, y les damos las gracias por ello", ha explicado, al tiempo que ha reiterado que la iniciativa, "encabezada por Hamás", supone "otra provocación diseñada para desviar la atención de la negativa de Hamás a desarmarse y beneficiar los intereses publicitarios de provocadores profesionales".

En este sentido, ha afirmado que "las actividades humanitarias en la Franja de Gaza son gestionados por la Junta de Paz", creada a raíz del acuerdo en octubre de 2025 entre Israel y Hamás para aplicar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave, que incluyó un alto el fuego marcado por los ataques casi diarios de las tropas israelíes contra el enclave.

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La Global Sumud Flotilla ha reaccionado inmediatamente para exigir la liberación inmediata de Abú Keshek y Ávila. "Liberen a Thiago y Saif, ya. Pedimos a todos los gobiernos que hagan todo lo posible para presionar al régimen israelí para que libere a todos los secuestrados de forma ilegal", ha apuntado.

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Así, ha confirmado que "el resto de participantes cautivos han sido liberados en Creta, a excepción a Thiago y Saif".

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ya adelantó el jueves que "en coordinación con el Gobierno griego, los individuos trasladados de las embarcaciones de la flotilla a un buque israelí desembarcarán en una playa de Grecia en las próximas horas", sin detalles sobre el punto de desembarco.

"Damos las gracias al Gobierno griego por su voluntad de aceptar a los participantes en la flotilla", apuntó en redes sociales, donde ensalzó "el exitoso bloqueo de los intentos de violar un bloqueo naval legal contra Gaza" por parte de la "provocadora flotilla".

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"Pedimos a cualquiera que no esté interesado en las provocaciones, sino en entregar ayuda humanitaria a Gaza, que lo haga a través de la Junta de Paz, que ya emitió un comunicado sobre el asunto. Israel no permitirá la violación de un bloqueo naval legal en Gaza", apostilló.

Críticas de la Junta de la Paz a la Flotilla

La Junta de Paz criticó a la Global Sumud Flotilla y la describió como "activismo performativo" por parte de "gente que no sabe nada y se preocupa aún menos por la situación de los gazatíes". "Es de mal gusto comerciar con la miseria de la gente para construir tus perfiles en redes sociales", criticó.

"Para aquellos que realmente quieren ayudar a Gaza, aquí va una sugerencia: usen cualquier influencia que tengan para mantener la presión sobre Hamás y que cumplan con sus obligaciones de allanar el camino hacia adelante para las comunidades que destruyeron", manifestó, antes de reclamar que la ayuda humanitaria sea canalizada a través del organismo.

En esta línea, arguyó que desde la entrada en vigor del alto el fuego del 10 de octubre, "la Junta de Paz ha incrementado de forma significativo el apoyo a la gente de Gaza". "La ayuda alimentaria está llegando a tres veces más personas que antes", esgrimió, unos datos que ya han sido criticados por Hamás, que dice que no se apegan a la realidad.

"Actualmente estamos trabajando intensamente en el siguiente paso crítico en la recuperación de Gaza: finalizar el proceso por el cual Hamás entrega sus armas y permite la transición a un nuevo gobierno que liderará la reestructuración de esta región devastada por la guerra", argumentó, si bien el grupo rechaza este paso afirmando que aún no se han completado los compromisos de la primera fase del plan de Trump.