Yolanda Benítez 01 OCT 2025 - 16:03h.

La Flotilla activó durante la madrugada "los protocolos de emergencia en todos los bloques de Global Sumud Flotilla"

Sigue en directo la situación de la Flotilla en su camino a Gaza, al minuto: acceden a una zona de riesgo por Israel

La última noche de la Flotilla de la Libertad en su rumbo a la Franja de Gaza ha sido tensa. No obstante, pese a las advertencias de Israel, la misión de ayuda humanitaria para el enclave ha continuado siguiendo la travesía.

“Son las 3:48 minutos de la noche, hora local Palestina y en estos momentos se activan los protocolos de emergencia en todos los bloques de Global Sumud Flotilla”, expresaban los activistas en plena madrugada, justo en el momento en que se adentraban en la zona de exclusión.

“Nos aislaron, nos hicieron pensar que íbamos a ser interceptadas precisamente para cansarnos, privarnos de sueño, ponernos en una situación de tensión”, ha explicado desde una de las embarcaciones Juan Bordera, diputado de Compromís.

La noche en la Flotilla, en estado de alerta ante el hostigamiento de Israel

En mitad de la noche, y en ese estado de alerta, los activistas recurrieron a viejas canciones de resistencia para engañar al sueño, ataviados, eso sí, con los chalecos salvavidas y todos en sus puestos.

Estaban avisados y, poco después, como relatarían, empezarían los hostigamientos: embarcaciones acercándose a toda velocidad, haciendo “maniobras peligrosas” y dañando sus comunicaciones, según han relatado.

“En este momento, Israel se dispone a hacer una detención masiva de 500 personas en una misión humanitaria”, declaraban en plena madrugada, haciendo ver que han tenido a Israel, literalmente, bajo el casco del Sirius, una de las embarcaciones de la Flotilla.

“En concreto, un submarino militar que estaba rodeando nuestro barco”, como ha explicado Ada Colau, quien se halla entre los activistas.

La Flotilla recalca que no van a parar en su rumbo a Gaza

Al amanecer, ni rastro del buque de la Armada Española ‘Furor’ en el horizonte, que sigue desde detrás a la Flotilla y no entrará en la zona de exclusión decretada por Israel.

Mientras, la primera ministra italiana, Giorgi Meloni, ha ido más lejos no solo retirando sus buques, sino reprochándoles de querer provocar una escalada de tensión, advirtiéndoles de que se atengan a las consecuencias.

“Que, en lugar de apoyar, nos inviten a echarnos atrás… denota una complicidad con el régimen genocida que es un poquito desalentadora. Seguimos navegando hacia Gaza y no vamos a parar”, ha recalcado Sofía Buchó, activista de la Flotilla.

Podrían entregar la ayuda en Chipre, pero descargarla en Gaza, insisten, es un poderoso acto simbólico.