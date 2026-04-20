Patricia Martínez 20 ABR 2026 - 13:58h.

Este pasado fin de semana lograron rescatar a los animales de la casa donde estaban con la ayuda de la Policía

Desde la protectora proporcionan comida y areneros para facilitar la acogida

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A Pobra do Caramiñal El reto no es nada fácil: “De primeras asusta”. Así lo reconocen las responsables de la protectora Moura, de A Pobra do Caramiñal, en A Coruña. Acostumbradas a intentar buscar familias para perros o gatos abandonados, esta vez el reto es “algo más grande”, porque ahora buscan de manera urgente un hogar para una familia gatuna bien numerosa. “Son 17 gatos, pero solo necesitan una habitación donde poder estar tranquilas y criar a sus bebés” que tienen apenas unos días de vida.

La historia de esta familia numerosa felina comenzó con una llamada para una actuación inmediata, que era bastante delicada, tal y como explican desde la asociación. Ya que los dueños eran “una familia totalmente desestructurada y con problemas mentales graves”. En su casa tenían tres gatitas “que han sido mamás. La primera de ellas, dió a luz hace una semana”, cuentan, pero tras alimentar a sus crías recién nacidas unos días, estos "desaparecieron". “Ni rastro de donde los podrían haber tirado”, lamentan desde la protectora de A Pobra.

Pero aún están a tiempo de salvar a los demás, porque ahora, acaban de parir las otras dos gatas. ”Sus gatitos iban a ser eliminados también de forma inminente. Así que tuvimos que personarnos con la policía en el domicilio y capturar a las mamás”, explican. Este pasado fin de semana consiguieron rescatar, con alguna dificultad, a las tres gatas y también a todas las crías.

Las gatas habían juntado a todas las crías y se turnaban para protegerlos

Las mismas gatas “habían juntado a todos los bebés en una piña, y se turnaban para protegerlos y alimentarlos dentro de un mueble destartalado y sucio, donde seguramente no hubieran sobrevivido”, según relatan las responsables sobre cómo las encontraron dentro de la casa donde han estado hasta ahora.

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Ahora les buscan un nuevo hogar, para no separarlas. “Todas deben permanecer juntas, y criar entre las tres a todos esos peques”. Es el llamamiento desde la protectora, que detalla que los recién nacidos son seis gatitos blanquitos siamés, cuatro naranjas y otras cuatro careys. Y que esas mamis “tienen mucho trabajo por delante”.

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Desde la protectora saben que esta no es una petición nada fácil, pero explican que ellas se encargarían “de ofrecer la comida, la arena, areneros, camitas y todo lo necesario para estas tres mamás”. Tres gatas y 14 lactantes con apenas unos días de vida que han rescatado de una muerte casi segura. Ahora solo necesitan un lugar donde poder criar tranquilas.

La protectora pida ayuda de manera urgente, y recuerda a quien pueda echar una mano que puede contactar con las responsables por teléfono y en sus perfiles en las redes sociales.