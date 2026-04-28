Avanza con éxito el rescate de Timmy, la ballena varada en aguas alemanas

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La ballena Timmy ha dado un paso de gigante para lograr salvarse. Un asunto nacional en Alemania que ha deparado la atención mediática. El cúmulo de críticas, las voces que pedían dejar morir tranquila a Timmy en lugar de empeñarse en seguir rescatándola, suponían ya una gran presión sobre las autoridades locales. Pero ni la opinión de expertos, ni de ecologistas ha frenado los intentos de salvar su vida.

"Se aleja en dirección contraria a la costa", ha confirmado, entre lágrimas, la abogada Constanze von der Meden, portavoz de la operación de rescate privada de la ballena Timmy, que a esta hora se aleja en dirección al mar del Norte.

Timmy debe que ser transportada en barcaza desde la bahía de Wismar hacia el Mar del Norte. Para hacerlo se ha bombeando agua de los tanques de la barcaza para elevar el nivel del agua dentro de la dársena flotante a aproximadamente 1,60 a 1,75 metros. Posteriormente, la barcaza ha sido empujada y entregada a un remolcador, que ha logrado transportarla hacia el Mar del Norte

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Desde primeras horas del martes, los rescatistas colocaron correas alrededor de la ballena y la guiaron por un canal excavado especialmente en la arena para permitirle llegar a la barcaza, cerca de la isla de Poel. Tras recorrer cierta distancia, la ballena -acompañada por rescatistas que nadaban a su lado- aceleró y finalmente ingresó en la embarcación, provocando gritos de alegría entre el equipo de rescate y quienes observaban desde la costa.

Todo ha sido muy emotivo. Se veía ahí un rasgo de la condición humana intentando salvar a un animal. Juntos, unidos. Tirando de arneses, tubos, cuerdas y correas, mientras otros intentaban calmar al animal acariciándole la cabeza. Todo para empujar sus 12 toneladas hasta lograr que encajase en el transporte. Lo lograron y la barcaza ha puesto rumbo al norte.

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Los dos financiadores de la operación de rescate, dos conocidos empresarios alemanes, han logrado un éxito repentino, después de semanas de intentos en vano. "Estoy aliviado y muy feliz. Ha sido la mayor aventura de mi vida hasta ahora", ha reconocido el fundador de MediaMarkt, Walter Gunz.

Karin Walter-Mommert también ha expresado su satisfacción. "No puedo expresar lo feliz que estoy. Se podía ver que la ballena luchaba y quería vivir. Tenerla ahora en la barcaza es simplemente maravilloso y demuestra que la lucha por Timmy ha valido la pena", ha dicho.

El plan es trasladar ahora la barcaza hasta el mar del Norte y, si el animal se encuentra lo suficientemente fuerte, liberarlo allí.