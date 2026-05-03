Dos militares estadounidenses han desaparecido durante unos ejercicios internacionales conjuntos en Marruecos

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Dos militares de Estados Unidos se encuentran desaparecidos desde el sábado en Marruecos mientras participaban en unos ejercicios conjuntos en el suroeste del país, según ha informado el Mando Africano del Ejército norteamericano (AFRICOM) en un comunicado.

Los dos militares participaban en los ejercicios León Africano 2026 cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa, en las inmediaciones de la ciudad marroquí de Tan Tan, en el momento en que se declaró su desaparición el 2 de mayo.

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El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda está en curso

El mando estadounidense para África, en su comunicado, ha anunciado la puesta en marcha inmediata de una operación coordinada de rescate en la que participarán también fuerzas marroquíes y otros participantes en los ejercicios, que involucran a más de 5.600 efectivos de más de 40 países.

"El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda está en curso", concluye el comunicado del AFRICOM.

Además, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR) detallaron en su cuenta en Facebook que los militares desaparecieron este sábado a las 21.00 hora local, en una zona de acantilados en Cap Draa, y añadieron que se han abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.

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La actual edición de los ejercicios militares African Lion, el mayor entrenamiento anual en África liderado por Estados Unidos, comenzó el 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en varias localidades como Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla, con la participación de más de 40 países.