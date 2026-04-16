España prueba nuevas tecnologías militares en la base de Almería: drones, IA y sistemas de combate del futuro

El Ejército español ensaya nuevas tecnologías con drones e inteligencia artificial para adaptarse a los desafíos del combate moderno

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El Ejército español ha puesto a prueba nuevas tecnologías militares en la base de Viator, en Almería, en el marco de una campaña de modernización centrada en el uso de drones e inteligencia artificial. El objetivo es claro: adaptarse a un nuevo escenario bélico donde la tecnología resulta decisiva.

Durante la visita, el Rey pudo comprobar en primera línea cómo las Fuerzas Armadas experimentan con herramientas de combate innovadoras, muchas de ellas desarrolladas por empresas españolas en colaboración con el Ejército de Tierra.

Nuevas armas para un nuevo tipo de guerra

Entre los sistemas más destacados se encuentra un dron de ataque de bajo coste y alta capacidad destructiva, diseñado para ser fácil de producir y difícil de interceptar. Este tipo de tecnología refleja una tendencia creciente en los conflictos actuales, donde los drones se han convertido en un elemento clave.

Iván Gonzalez, socio fundador de 'Asedios Group', habla de las características de estos drones: "Tiene un alcance de 550 km, a una velocidad de 144, lo que hace que sea dificil de derribar

Pero la amenaza también obliga a reforzar la defensa. Se han presentado sistemas como interceptores de drones capaces de neutralizar objetivos en el aire, así como dispositivos de inhibición que permiten bloquear su control. “Los drones han cambiado las reglas del combate y se han convertido en la mayor amenaza para los soldados”, explican fuentes militares durante el ejercicio.

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Innovación en el campo de mando

Además del armamento, la innovación también alcanza a los sistemas de mando. Mediante gafas de realidad avanzada, los militares pueden visualizar en tres dimensiones el terreno y coordinar operaciones en tiempo real, lo que mejora la toma de decisiones.

Alberto Quero, Coronel jefe de fuerza futura del ejército del aire, confiesa la rapidez en la que se producen todos estos cambios en tecnología: “Todos los cambios que proponemos en estos materiales se producen de una manera muy rápida y muy ágil”, señalan responsables del proyecto.

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Actualmente, muchos de estos desarrollos se encuentran en fase experimental, lo que permite adaptar rápidamente las capacidades del Ejército a las necesidades reales del frente.

Con iniciativas como esta, España busca posicionarse ante los desafíos de la guerra del futuro, donde la tecnología, la innovación y la rapidez de adaptación serán factores clave.