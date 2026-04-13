Irán reacciona después de que Donald Trump asegurara que este lunes bloqueará el estrecho de Ormuz y retirará las minas colocadas en la zona

Donald Trump anuncia el cierre perimetral del estrecho de Ormuz y que interceptará a cualquier buque que pague a Irán

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido esta madrugada que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego, luego del anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de que bloqueará todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes.

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la "seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", en respuesta al bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz. "Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, ha alertado el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales.

Zolfaqari reiteró que Teherán continuará aplicando "con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz", según el cual no permitirán el paso de "embarcaciones vinculadas al enemigo". "Otras embarcaciones, respetando las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho", aseguró.

Horas antes ya había avisado del un mensaje similar: "La "Guardia Revolucionaria de Irán advierte que cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz viola el alto el fuego", según publicó Al Jazeera en la red social X.

La Guardia Revolucionaria de Irán, además ha negado que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos advirtiendo a los buques militares de no acercarse a la zona, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica.

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“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, ha asegurado el brazo militar iraní, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Además, advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

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La advertencia iraní se produce después de que el presidente estadounidense afirmara este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas en la zona. Trump dijo que la Marina de su país "bloqueará todos y cada uno de los buques" que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, ha estado restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y EE.UU., el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron ayer en Pakistán.

El Estrecho de Ormuz en discordia: EEUU avisa que desde este lunes bloqueará el tráfico marítimo

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU(Centcom) anunció que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 10:00 horas ET (15.00 GMT).

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", ha informado el Centcom en un comunicado. Las fuerzas estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", aclaró la nota.