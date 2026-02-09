Cinco bebés hospitalizados tras consumir leche contaminada con una toxina en España

España ha notificado ocho casos de bebés que presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos

El episodio está vinculado a la detección de cereulida, una toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus'

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha informado de varios casos de bebés lactantes hospitalizados en España tras la detección de una toxina en fórmulas infantiles, según recoge su 'Informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles' correspondiente a la semana 6 de 2026.

De acuerdo con el informe, España ha notificado ocho casos de bebés que presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos, tras haber consumido fórmulas infantiles procedentes de lotes potencialmente afectados. Cinco de estos lactantes requirieron hospitalización.

Qué es la cereulida

El episodio está vinculado a la detección de cereulida, una toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus', en determinados productos de nutrición infantil. Como medida preventiva, se ha procedido a la retirada del mercado de varios lotes de fórmulas infantiles.

La cereulida es una toxina que puede provocar náuseas, dolor de estómago y vómitos y producir deshidratación en los niños; sus efectos negativos son "bajo o moderados" y dependen de la edad infantil, pero hay riesgos más graves para los recién nacidos o bebés menores de seis meses.

Más casos por Europa

Además de los casos notificados en España, otros países europeos también han registrado incidentes relacionados con la contaminación de leches infantiles por la toxina cereulida.

En Reino Unido, las autoridades sanitarias están investigando al menos 36 informes de niños con síntomas con casos repartidos por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En Francia, hay informes de cinco bebés hospitalizados por ingestión de leche contaminada, aunque las autoridades precisan que también podrían haber intervenido otras causas como infecciones virales, y se están analizando más casos. Asimismo, en Bélgica se están investigando alrededor de veinte notificaciones de lactantes con síntomas gastrointestinales tras consumir fórmulas retiradas, si bien las cifras reales podrían ser mayores por falta de pruebas específicas.

La autoridad alimentaria de la UE recomienda limitar la cereulida en alimentos infantiles

La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) recomendaba el pasasdo lunes establecer límites a la presencia de cereulida en alimentos infantiles, ante las retiradas de lotes de productos tras la detección de esa toxina en países de la Unión Europea (UE), entre ellos España.

La EFSA, organismo científico con sede en Parma (Italia), publicaba un análisis de los riesgos de la cereulida, respondiendo a una petición urgente de la Comisión Europea (CE) ante la sucesión de alertas en países comunitarios por la toxina, producida por la bacteria Bactillus cereus.

El objetivo del informe es ayudar a los legisladores y gestores de las crisis en la UE, así como a la industria, para que sepan cuándo deben retirarse los productos del mercado de forma precautoria por la presencia de la cereulida.

El dictamen de la EFSA establece una "dosis de referencia aguda" de cereulida para niños que se sitúa en 0,014 microgramos por kilo de peso corporal; los científicos han tomado el vómito como el afecto adverso agudo para establecer esa referencia.

Además, comparando esa dosis con los valores de consumo, la EFSA ha concluido que las concentraciones de cereulida no deberían superar los 0,054 microgramos/litro para fórmula infantil o leche de fórmula (de inicio para lactantes) y los 0,1 microgramos/litro en el caso de la fórmula o leche "de continuación".