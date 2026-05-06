David Cacho 06 MAY 2026 - 16:42h.

Sanitarios, pacientes y familiares relatan el infierno que viven día a día para recibir una atención sanitaria casi imposible en una cuba que se ahoga sin electricidad

El endurecimiento del bloqueo agrava la crisis social en Cuba: escasez, sanciones y la desesperación de los cubanos

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La falta de energía por el bloqueo de Estados Unidos está afectando también a la sanidad cubana, una de las joyas del sistema que, junto a la educación, sufre constantes problemas. Informativos Telecinco ha querido conocer algo más de esta realidad sobre el terreno con nuestro compañero David Cacho que nos cuenta la odisea de sanitarios y pacientes en un sistema ya de por sí colapsado, pero que ahora se enfrenta a un nuevo reto por la falta de suministro eléctrico.

Uno de los principales pilares del sistema sanitario cubano es el de los centros de atención primaria y de emergencias. En el policlínico Abelardo Ramírez Márquez, su directora, Damalys Martínez López, cuenta que "estuvimos un tiempo trabajando con linternas, con velas incluso, no funcionaba el servicio de rayos X, tuvimos que limitar el servicio al laboratorio clínico".

"Trasladamos a los pacientes en bicicleta"

Su denuncia coincide con el de las enfermeras de este centro que relatan situaciones asistenciales muy complejas: "Hemos necesitado que nos asistan los mismos pacientes o los acompañantes con el celular, con la iluminación del celular, trasladar a los pacientes a veces en bicicleta".

También los familiares relatan el infierno que viven día a día para recibir una atención casi imposible: "Tengo amistades que han vivido situaciones dramáticas con enfermedades terminales y que se ha complicado la situación y de hecho han fallecido por falta de todo, por falta de todo sin contar toda la situación que tenemos con el clima, la calor, el transporte que no tenemos cómo movernos a los diferentes lugares".

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Todos reconocen que con la falta de suministro eléctrico, la atención sanitaria se vuelve imposible y llegan a reconocer que ahora mismo en Cuba "hablamos de vida y muerte", por cosas, aseguran "que no debían haber pasado, porque realmente muchas de estas cosas hubieran podido evitarse".