Una azafata de un avión de KLM, hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio por hantavirus

Una azafata de KLM permanece hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus relacionado con el brote

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Una azafata de vuelo de Haarlem ha sido hospitalizada en el Hospital Universitario de Ámsterdam con síntomas leves y los sanitarios le están practicando la prueba necesaria para determinar si se trata de un nuevo casos de hantavirus. La paciente se encuentra en una unidad aislada tras presentar síntomas y haber estado en contacto con una de las fallecidas.

Así lo informó RTL Nieuws, confirmando que con quien estuvo en contacto fue con la mujer de 69 años, cuyo esposo había fallecido a finales de abril a causa del hantavirus. La azafata viajó brevemente a bordo de un avión de KLM. Su estado de salud era tan grave que finalmente no pudo volar a los Países Bajos y terminó falleció en un hospital de Johannesburgo.

“Puedo confirmar que hay una mujer neerlandesa en el hospital y que está siendo sometida a pruebas por el virus”, ha señalado un portavoz del Ministerio de Sanidad de Países Bajos en declaraciones recogidas por Europa Press.

Medios neerlandeses como 'RTL' y 'NOS' apuntan a que la mujer ingresada sería una azafata de KLM que habría mantenido contacto con una pasajera neerlandesa fallecida en Sudáfrica tras presentar síntomas compatibles con el hantavirus. Según las últimas informaciones publicadas en Países Bajos, la trabajadora presenta síntomas leves y permanece aislada en un centro médico de Ámsterdam mientras se esperan los resultados de laboratorio.

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El posible primer contagio fuera del crucero

De confirmarse el caso, sería el primer posible contagio no directamente vinculado al barco, lo que ha elevado la preocupación de las autoridades sanitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud ya sigue de cerca el brote por la posibilidad, muy rara de transmisión entre personas de la variante andina del hantavirus.

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La mujer fallecida con la que habría estado en contacto la azafata era una pasajera neerlandesa de 69 años que viajaba en el crucero MV Hondius junto a su marido, considerado una de las primeras víctimas mortales del brote. Ambos habían recorrido durante meses distintas zonas de Argentina y Chile antes de embarcar en Ushuaia rumbo a Países Bajos.

KLM confirmó este miércoles que la pasajera estuvo “brevemente” a bordo de uno de sus vuelos el pasado 25 de abril en Johannesburgo, aunque finalmente no se le permitió viajar debido a su estado de salud.

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“Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el vuelo”, explicó la compañía aérea en un comunicado. La mujer falleció posteriormente en un hospital sudafricano.