Ambos han abordado la situación en Oriente Próximo y renovado "su compromiso compartido de cultivar buenas relaciones bilaterales"

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El Papa León XIV ha recibido este jueves en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro marcado por las recientes tensiones entre la Santa Sede y el presidente estadounidense, Donald Trump, a raíz de las declaraciones sobre Irán y las armas nucleares.

Según ha informado 'L’Osservatore Romano', diario oficial del Vaticano, durante la reunión ambas partes abordaron la situación en Oriente Próximo y diversos asuntos internacionales de interés común.

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El portavoz del Ejecutivo estadounidense, Tommy Pigott, aseguró tras el encuentro que se puso de relieve la “sólida relación” entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como el compromiso compartido en favor de la paz, la dignidad humana y la libertad religiosa.

Oriente Próximo y la paz internacional, sobre la mesa

Tras reunirse con el Pontífice, Rubio mantuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para analizar diferentes crisis internacionales y la cooperación humanitaria entre ambas partes.

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Según Washington, ambos dirigentes repasaron las iniciativas humanitarias en el hemisferio occidental y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una “paz duradera” en Oriente Próximo. Además, subrayaron la importancia de la libertad religiosa como uno de los pilares compartidos entre Estados Unidos y la Santa Sede.

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Por su parte, el Vaticano calificó las conversaciones de “cordiales” y destacó que ambas delegaciones renovaron su compromiso de mantener buenas relaciones bilaterales.

La Santa Sede también explicó que durante la reunión hubo un intercambio de puntos de vista sobre los conflictos internacionales, especialmente en países afectados por guerras, tensiones políticas y crisis humanitarias.

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Las críticas de Trump al Papa

El encuentro se produce pocos días después de las polémicas declaraciones de Donald Trump contra el Pontífice. El mandatario estadounidense aseguró recientemente que el Papa “está poniendo en peligro a muchos católicos” por sus posiciones respecto a Irán y el rechazo al uso de armas nucleares.

Marco Rubio intentó rebajar la tensión antes de su viaje al Vaticano y negó que la visita tuviera como objetivo “limar asperezas” con la Santa Sede. Según explicó, el encuentro estaba previsto desde hacía tiempo y existían numerosos asuntos pendientes de tratar.

Entre ellos mencionó la situación en Cuba, la libertad religiosa y la distribución de ayuda humanitaria en la isla.

“Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, afirmó Rubio en una comparecencia previa al viaje.

El secretario de Estado estadounidense también defendió las palabras de Trump y aseguró que el presidente únicamente pretendía insistir en que Irán no debe acceder al arma nuclear.

El Papa responde: “La Iglesia predica la paz”

León XIV respondió esta misma semana a las críticas de Trump durante un encuentro con periodistas en el Vaticano.

“La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio y predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, declaró el Pontífice.

El Papa recordó además que la Iglesia católica mantiene desde hace años una posición firme contra las armas nucleares. “Ahí no hay ninguna duda”, subrayó.

Respecto a la reunión con Rubio, León XIV expresó su deseo de mantener un diálogo “con confianza” y “con apertura” para entenderse “bien”.

“Espero que sea un buen diálogo”, señaló el Pontífice.

Reunión con el primer ministro de Polonia

Además del encuentro con Rubio, el Papa recibió este jueves al primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “cordial” y estuvieron centradas en la guerra de Ucrania y el papel de Polonia dentro de la Unión Europea en el actual contexto internacional.