Las víctimas formaban parte de un grupo de unos 20 escaladores

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Al menos tres personas han muerto durante una erupción del volcán Dukono, situado en la remota isla de Halmahera, en Indonesia. Según han confirmado las autoridades locales, las víctimas formaban parte de un grupo de unos 20 escaladores, compuesto por ciudadanos indonesios y singapurenses, que ascendieron al volcán de 1.335 metros de altura a pesar de las restricciones de seguridad en la zona. La explosión, ocurrida primera hora, generó una inmensa columna de ceniza y material piroclástico que alcanzó los 10 kilómetros de altitud, según ha informado el Servicio Vulcanológico de Indonesia.

El jefe de policía de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, ha identificado a los fallecidos como dos hombres de Singapur, de 27 y 30 años respectivamente, y una mujer local residente en la cercana ciudad de Ternate. Si bien la mayoría del grupo ha sido evacuada y trasladada a centros hospitalarios, los cuerpos de las víctimas permanecen cerca del cráter y las tareas de recuperación se enfrentan a la complejidad de la situación y del terreno, con el volcán expulsando material incandescente y ceniza, lo que hace extremadamente peligroso un acceso a la cima. De hecho, las labores se han tenido que interrumpir también por la caída de la noche, según han especificado las autoridades.

La erupción del Dukono deja 3 muertos y 17 evacuados

La erupción, que se prolongó durante más de 16 minutos, se ha producido en el que es uno de los volcanes más activos de Indonesia. El Dukono, de hecho, se encuentra en el nivel 2 de alerta, sobre un sistema de 4, lo que implica una recomendación técnica de no realizar ninguna actividad en un radio de 4 kilómetros desde el cráter principal.

Ante ese hecho, las autoridades de búsqueda y rescate han señalado a una posible negligencia grave por parte de los operadores turísticos o de los propios individuos, ya que existían advertencias claras tanto en redes sociales como en carteles físicos a la entrada de los senderos, según han asegurado.

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A este respecto, distintos testigos, incluidos algunos guías locales que lograron descender a tiempo tras notar fuertes temblores, afirman haber visto a excursionistas grabando vídeos con drones a escasos 50 metros del cráter momentos antes de la explosión de la erupción.

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Tras lo ocurrido, se espera que las operaciones de rescate se reanuden este sábado, siempre que la actividad volcánica permita un acercamiento seguro a la denominada zona cero. En el lugar, donde los sistemas de vigilancia registraron una columna de ceniza que superó los 10.000 metros de altura y se vivieron momentos de pánico. En total, el operativo dispuesto en la zona ha conseguido evacuar a 17 personas atrapadas, seis de ellas de Singapur y 11 de Indonesia. Según las autoridades, la tragedia era totalmente evitable de haber seguido las indicaciones que advertían de la peligrosidad en las inmediaciones del volcán.