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Las angustiosas imágenes de un excursionista tras ser sorprendido por la erupción del volcán Santiaguito en Guatemala

Un hombre graba la sorprendente erupción de un volcán en Guatemala durante una visita turística
Un excursionista es sorprendido por la erupción del volcán Santiaguito. Informativos Telecinco
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Un excursionista que estaba realizando una visita turística al volcán Santiaguito, en Guatemala, graba la erupción y su posterior huida. El hombre grabó todo con su teléfono, incluso el momento en el que casi es sepultado por las rocas. En las imágenes se ve cómo el grupo comienza a correr a toda velocidad ladera abajo.

Algunos se aventuraron a subir a la cima del volcán, uno de los más activos y peligrosos del altiplano guatemalteco. La tierra se abría a su paso mientras uno de los excursionistas lo capturó todo con su móvil.

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Esquivaron rocas y cenizas mientras la tierra se abría a su paso

Este grupo de excursionistas desoyó la prohibición permanente de acercarse a este coloso en un radio de cinco kilómetros a la redonda. Una acción que podría haberles costado la vida. Todos comenzaron a correr mientras esquivaban rocas y cenizas, olvidando que entre el selfie perfecto y la muerte solo hay unos segundos de mala suerte para acabar perdiendo la vida. Por suerte, en esta ocasión no se registraron heridos.

El ascenso a este volcán, por las rutas de Quetzaltenando y El Palmar, está restringido porque es uno de los volcanes más inestables de la región. Permanecer o acampar en estas zonas de restricción pone en riesgo tanto a los visitantes como a los servicios de emergencias que acuden si necesitan ayuda.

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