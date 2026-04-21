Los excursionistas desoyó la prohibición permanente de acercarse a este coloso en un radio de cinco kilómetros a la redonda

Las impresionantes imágenes de la erupción del volcán Kilauea, en Hawái: la lava alcanza los 300 metros y el humo los 6.000

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Un excursionista que estaba realizando una visita turística al volcán Santiaguito, en Guatemala, graba la erupción y su posterior huida. El hombre grabó todo con su teléfono, incluso el momento en el que casi es sepultado por las rocas. En las imágenes se ve cómo el grupo comienza a correr a toda velocidad ladera abajo.

Algunos se aventuraron a subir a la cima del volcán, uno de los más activos y peligrosos del altiplano guatemalteco. La tierra se abría a su paso mientras uno de los excursionistas lo capturó todo con su móvil.

Esquivaron rocas y cenizas mientras la tierra se abría a su paso

Este grupo de excursionistas desoyó la prohibición permanente de acercarse a este coloso en un radio de cinco kilómetros a la redonda. Una acción que podría haberles costado la vida. Todos comenzaron a correr mientras esquivaban rocas y cenizas, olvidando que entre el selfie perfecto y la muerte solo hay unos segundos de mala suerte para acabar perdiendo la vida. Por suerte, en esta ocasión no se registraron heridos.

El ascenso a este volcán, por las rutas de Quetzaltenando y El Palmar, está restringido porque es uno de los volcanes más inestables de la región. Permanecer o acampar en estas zonas de restricción pone en riesgo tanto a los visitantes como a los servicios de emergencias que acuden si necesitan ayuda.