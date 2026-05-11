Claudia Barraso 11 MAY 2026 - 20:00h.

Dawn Zuidgeest-Craft decidió estudiar medicina después de que su marido consiguiese sobrevivir a una hemorragia cerebral en 2020

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Hay muchas personas que después de su jubilación deciden estudiar alguna profesión para poder enriquecer su conocimiento y ocupar así el tiempo libre. Es el caso de Dawn Zuidgeest-Craft, una mujer que a sus 72 años se ha graduado en la facultad de medicina e inicia su residencia en un hospital.

Se trata de la madre de la meteoróloga de ‘ABC News’, Ginger Zee, que explica para el medio ‘The Washington Post’ que su sueño siempre ha sido estudiar medicina después de que su marido lograse sobrevivir, gracias a los doctores, a una hemorragia cerebral en 2020: “Me impactó tanto que me di cuenta de que la vida es muy corta”.

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Sin embargo, después de que su marido se recuperase completamente sus percepciones no eran las mismas ya que el hombre quiso comenzar a viajar por muchas partes del mundo mientras que la mujer se dio cuenta de que ella quería salvarle la vida a más personas como hicieron con él. Entonces, con 60 años decidió dar el paso y comenzar los estudios de medicina en la universidad.

Intentó acceder a la universidad hace 30 años

Aunque en un principio pensaron que sus vidas eran completamente distintas después de muchos años de matrimonio, consiguieron encontrar la combinación perfecta: gracias a su pensión pagó los estudios en la Escuela de Medicina St. James en Anguila. Ahora, tras más de una década de estudio, ha terminado la universidad y se gradúa en mayo, siendo la persona más mayor que consigue este título.

En julio será cuando empiece su residencia de tres años especializada en medicina familiar en el hospital de Michigan: “Cuando tienes que hacerlo por trabajo, sientes que lo tienes que hacer por obligación, pero yo quiero hacer esto porque realmente me gusta”. Su marido al principio no apoyaba esta decisión, pero luego entendió que era lo que realmente le gustaba a su mujer.

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De hecho, muchos profesionales que han tenido la oportunidad de conocer a la graduada le han animado a seguir continuando con su formación diciendo que tiene mucho talento para la medicina. La mujer ha explicado para el mismo medio que a sus 35 años ya intentó ingresar en la facultad pero que le negaron el acceso, y que lo volvió a intentar casi 30 años después y terminó accediendo a los estudios.