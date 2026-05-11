Esta semana, la hija de los reyes Felipe y Letizia comienza las pruebas del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Los grandes misterios que rodean a la infanta Sofía: de no llevar nunca pendientes a su futuro tras la universidad

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La cuenta atrás ya ha llegado a su fin para la infanta Sofía. Tras ocho meses instalada en Lisboa y plenamente adaptada a su nueva vida universitaria, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia afronta esta semana el momento más decisivo de su primer curso académico: los exámenes finales. Estas pruebas marcarán el cierre de su primer año como alumna del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que cursa a través de Forward College, institución asociada a la University of London.

Se trata, hasta la fecha, del reto académico más importante al que se ha enfrentado la hermana de la princesa Leonor. Estos exámenes también son los primeros de su itinerario universitario y determinarán las calificaciones finales de su primer año en la univerisdad.

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El calendario de pruebas ya está fijado. La infanta deberá examinarse de tres asignaturas obligatorias y de una optativa.

Las fechas clave

Los exámenes arrancan precisamente este lunes, 11 de mayo, con una de las posibles asignaturas optativas del primer curso: Negocios y gestión en un contexto global. Sin embargo, al no haberse hecho pública cuál es la optativa elegida por la infanta, no se sabe con certeza si tendrá que enfrentarse ya este lunes a su primer examen universitario.

Lo que sí está confirmado es que este próximo miércoles, 13 de mayo, Sofía realizará el examen de Relaciones Internacionales: Teorías, Conceptos y Debates, una de las materias obligatorias de su programa académico.

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Apenas dos días después, el viernes, tendrá también la prueba de Introducción al pensamiento político internacional, mientras que el viernes, 22 de mayo, cerrará el bloque obligatorio con Introducción a la ciencia política.

En caso de que su optativa no sea la de este 11 de mayo, todavía existen otras dos posibilidades dentro del itinerario académico del primer año. Una de ellas es Historia mundial desde 1945, cuyo examen está previsto para el lunes, 18 de mayo. La otra es Introducción al desarrollo internacional, fijada para el jueves, 11 de junio, siendo esta la última fecha del calendario de evaluaciones de primer curso.

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En qué consisten los exámenes

Las asignaturas obligatorias reflejan el perfil claramente internacional y político del grado que estudia la infanta. Relaciones Internacionales: Teorías, Conceptos y Debates es una de las materias fundamentales del programa y se centra en el análisis de las grandes corrientes de pensamiento sobre política global, diplomacia, seguridad y relaciones entre Estados. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo funcionan los equilibrios internacionales y cuáles son los principales desafíos geopolíticos contemporáneos.

Por su parte, Introducción al pensamiento político internacional profundiza en las ideas y teorías que han marcado la evolución de la política mundial. Los estudiantes trabajan conceptos vinculados a soberanía, derechos humanos, conflictos internacionales, colonialismo, además de estudiar autores y corrientes fundamentales del pensamiento político.

La tercera obligatoria, Introducción a la ciencia política, aborda cuestiones relacionadas con las instituciones democráticas, los sistemas electorales, los partidos políticos, la organización de los Estados y el funcionamiento de los gobiernos. Según la información académica de la Universidad de Londres, esta asignatura busca desarrollar pensamiento crítico, análisis político y capacidad argumentativa, competencias esenciales dentro del modelo británico de educación superior.

En cuanto a las posibles optativas, todas tienen un marcado enfoque internacional. Negocios y gestión en un contexto global introduce nociones básicas de empresa, economía y administración adaptadas a mercados internacionales. Historia mundial desde 1945 analiza los grandes acontecimientos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría hasta la globalización actual. Mientras, Introducción al desarrollo internacional estudia las desigualdades globales, la pobreza, las políticas de cooperación y los desafíos económicos y sociales del mundo contemporáneo.

El modelo académico de Forward College, respaldado por la Universidad de Londres, destaca por su elevado nivel de exigencia. Los alumnos siguen un sistema de evaluación inspirado en el modelo británico, con una gran carga de lectura, análisis y trabajos escritos, aunque los exámenes finales tienen el peso más importante en la nota definitiva de cada asignatura.

Sobre cuándo conocerá la infanta los resultados, la Universidad de Londres suele comunicarlos semanas después de terminar los exámenes, normalmente durante el verano, una vez completados todos los procesos de corrección y revisión académica.

Qué pasa si suspende

En caso de que la benjamina de la familia real no superara alguna asignatura, el sistema universitario contempla mecanismos de recuperación.

Tal y como informa la Universidad de Londres, primero deberá inscribirse en la siguiente convocatoria disponible, que suele ser entre octubre ynoviembre o mayo del año siguiente. Es fundamental tener en cuenta que dispone de un máximo de tres intentos para aprobar cada módulo. Si agota estas oportunidades sin éxito, perdería su plaza en el grado.

Además, cada nuevo intento conlleva el pago de una tasa de reingreso, 'assessment re-entry fee', que ronda las 440 libras esterlinas por asignatura, unos 510 euros.

Para aprobar, deberá obtener una nota superior al 40%. A diferencia de los alumnos que estudian por libre, en Forward College tienen clases en grupos pequeños y tutorías semanales para evitar llegar al suspenso.

Por ello, estas próximas semanas son especialmente relevantes para la hermana de la princesa Leonor: largas jornadas de estudio, presión académica y la responsabilidad de afrontar unos exámenes que marcarán el cierre de su primer curso universitario y, en gran medida, el rumbo de su formación internacional e institucional. Las calificaciones finales serán determinantes para validar créditos y avanzar dentro de su programa de estudios.