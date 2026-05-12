Nueve ambulancias y diez dotaciones de bomberos han acudido al lugar de los hechos: hay ocho heridos, uno de ellos, grave

Una vecina, sobre la explosión de butano en un edificio de Barcelona: "Han reventado los cristales y estaba la gente atrapada"

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La explosión de una bombona de butano ha provocado un incendio en un bloque de pisos de la calle Venero de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado, en un incidente que está abierto y en el que por el momento no se ha concretado si hay personas heridas. Según han informado a EFE fuentes municipales, diez dotaciones de Bomberos de Barcelona se han desplazado al edificio, situado en el número 13 de la calle Venero de Barcelona, para trabajar en la extinción del incendio.

Por este incidente, el SEM ha asistido a 8 personas: 1 persona en estado grave y 1 persona en estado menos grave, trasladadas al Hospital Vall d’Hebron. 6 personas en estado leve, que no han requerido traslado.

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Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

Hasta el lugar también se han activado los Bombers de Barcelona y la Guàrdia Urbana. Los hechos han tenido lugar este martes, 12 de mayo, cerca de las dos del mediodía. Protecció Civil, por su parte, ha activado la fase prealerta del plan Procicat.

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"He sentido cómo han reventado varios cristales. Ha ocurrido en un edificio pequeño de varias plantas y se ha incendiado una vivienda del último piso. Al acercarnos todos los vecinos hemos visto gente atrapada que ha tenido que ser auxiliada. Se escuchaban pequeñas explosiones", ha precisado una vecina de la zona a la web de Informativos Telecinco.

Una madre y un niño, los principales afectados

"Sé que en la vivienda afectada residen una madre y un niño de unos 10 años que han resultado heridos con diversas quemaduras, pero han salido por su propio pie hasta la calle, donde les ha atendido una ambulancia", ha añadido la docente.