Donald Trump anuncia la salida del comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la salida del comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), Marty Makary, tras trece meses en el cargo.

"Quiero dar las gracias al doctor Marty Makary por el magnífico trabajo que ha realizado en la FDA. Se han logrado grandes avances bajo su liderazgo. Ha sido un gran trabajador, respetado por todos, y seguirá teniendo una carrera excepcional en el ámbito de la medicina", ha señalado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha nombrado a Kyle Diamantas, quien ya trabajó en el organismo, para reemplazar a Makary de forma interina, según ha indicado en el mismo mensaje. De esta abogada sin título de medicina, ha dicho que es "una persona con mucho talento".

La salida de Marty Makary

La salida de Makary pone fin a su tumultuosa etapa al frente de la FDA, un organismo con más de 16.000 empleados, apunta la agencia de noticias estadounidense Bloomberg.

El anuncio llega días después de que la cadena NBC News informara de que el presidente Trump estaba considerando destituirlo tras meses de insatisfacción con algunas de sus decisiones al frente de la FDA.

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Se trata del cuarto cargo de alto perfil que abandona la Administración Trump este año, tras la salida de Kristi Noem y Pam Bondi, exsecretarias de Seguridad Nacional y Justicia, respectivamente; así como de la exresponsable de Trabajo Lori Chavez DeRemer, que ha dimitido en medio de una investigación por mala conducta.