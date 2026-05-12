La profesora aprovechó este momento para darle varios besos y ofrecerle una mirada de felicidad

Putin traslada a Trump su disposición a declarar una tregua en Ucrania por el Día de la Victoria

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El presidente ruso, Vládimir Putin, ha entregado un ramo de flores a su profesora favorita de la escuela. y la ha invitado incluso a cenar al Kremlin. Se trata de una imagen inusual del alto mandatario que siempre ha mostrado una imagen más viril en vídeos propagandísticos.

En el vídeo, aparece Putin acercándose con un ramo de flores y con una sonrisa a la maestra de avanzada edad. Los dos compartieron un emotivo momento con un largo abrazo. La profesora aprovechó este momento para darle varios besos y ofrecerle una mirada de felicidad.

Putin abre la puerta a un tratado de paz para la guerra de Ucrania

Putin ya aseguró que está dispuesto a reunirse con Volodímir Zelenski en un tercer país pero con una condición: conseguir un acuerdo definitivo de paz para acabar con la guerra de Ucrania. "Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo", afirmó.

Putin también ha asegurado que hasta ahora Ucrania no ha presentado ninguna propuesta de intercambio de prisioneros mientras que Moscú sí propuso una lista con 500 militares ucranianos capturados antes del alto el fuego de tres días en vigor.

"La reacción fue que debíamos examinar con detenimiento, tal vez no a 500, sino a 200. Luego desaparecieron por completo y dijeron abiertamente que no estaban preparados para este intercambio. No lo querían", sentenció.