Trump afirma que China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado la operación en una entrevista concedida a Fox News

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China ha acordado la compra de 200 aviones a Boeing, una operación que supondría la primera adquisición de aeronaves comerciales por parte del gigante asiático al fabricante estadounidense en casi una década.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado la operación en una entrevista concedida a Fox News, recogida por Europa Press.

La operación coincide con la visita de Trump a China

Aunque no detalló qué modelos concretos se incluirán en el pedido, Trump aseguró que se trata de aeronaves “grandes”. “Boeing quería 150 y consiguió 200. Eso es mucho trabajo”, afirmó durante su intervención de este jueves.

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El anuncio se produce en el marco de la visita del mandatario estadounidense a China, donde mantiene encuentros con el presidente chino, Xi Jinping.

El acuerdo supone un importante impulso para Boeing en un momento clave para la compañía, que busca consolidar la recuperación de su producción y reforzar su posición en el mercado internacional.

Boeing mejora sus cifras frente a Airbus

El fabricante estadounidense atraviesa una etapa positiva tanto en entregas como en pedidos gracias a la estabilización de su producción. Entre enero y abril, Boeing entregó 190 aviones comerciales, superando así a su principal competidor, Airbus, durante el mismo periodo.

En cuanto a nuevos contratos, la compañía registró 136 pedidos durante abril, una cifra cercana a los 161 pedidos acumulados en todo el primer trimestre del año.

En total, Boeing suma 297 pedidos en los primeros cuatro meses del año, casi 50 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.