Alberto Rosa 14 MAY 2026 - 19:12h.

El hombre fue víctima de un ataque con ácido en la puerta de su casa por una deuda con un capo de la droga

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Una mujer ha sido declarada culpable del asesinato de su exmarido en un ataque con ácido en la puerta de su casa como parte de la intervención de una banda del crimen organizado por 2.000 libras esterlinas. Danny Calahane fue atacado por dos sospechosos procedentes de Londres en su domicilio en Plymouth, Devon, Inglaterra el pasado mes de febrero.

Danny Calahane, que era monitor deportivo, fue víctima de un ataque con ácido en la puerta de su casa por una deuda de 120.000 libras esterlinas, tras haber perdido en apuestas de dinero de un capo de la droga. Murió a causa de las heridas 10 semanas después, según informa ‘Daily Mail’.

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Su exmujer, Paris Wilson, de 35 años, fue declarada culpable de homicidio involuntario, pero fue absuelta del cargo de asesinato. Wilson también fue condenada por intento de secuestro, tras haberle tendido una emboscada el mes anterior al ataque mortal.

Acusada de planear el asesinato a cambio de dinero

Tras la condena de la fiscal de hoy, la familia de Danny declaró estar “destrozada” por su muerte y reveló que su propia madre falleció 24 horas después de su muerte, el 3 de mayo de 2025. Tal y como recoge el citado medio británico, la fiscal Jo Martin aseguró que Paris había ayudado a orquestar el ataque con ácido a cambio de “un par de miles de dólares” y porque pensaba que él “merecía” resultar ser herido.

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La exmujer de la víctima fue acusada de planear el asesinato del padre de su hijo y, refiriéndose al plan, dijo: “Al menos nadie más que Dan sale herido, y él sí que me arruinó la vida por completo”. Ramarnee Baka, otro acusado que también acusó a Wilson, fue declarado culpable de homicidio involuntario en el Tribunal de la Corona de Winchester. El jurado declaró culpables de asesinato a Abdulrasheed Adedoja e Israel Augustus, ambos originarios de Londres .