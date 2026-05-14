Dimite el ministro de Sanidad de Reino Unido y pide a Starmer "facilitar" el proceso para sucederle

El primer ministro afirma que hará frente a "cualquier desafío de liderazgo que se le presente" a medida que crece el cerco a su alrededor

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El ministro de Sanidad de Reino Unido, Wes Streeting, ha presentado este jueves su dimisión en medio de la creciente presión interna sobre el primer ministro británico, Keir Starmer, tras la debacle electoral sufrida por el Partido Laborista en las recientes elecciones locales.

En una carta difundida a través de redes sociales, Streeting ha pedido a Starmer que “facilite” el proceso para elegir a su sucesor al frente del Gobierno, al considerar que “está claro que no liderará el Partido Laborista” en las próximas elecciones generales.

“El debate sobre el futuro debe ser una batalla de ideas, no de personalidades ni de mezquinas luchas internas”, ha señalado el ya exministro, quien ha defendido un proceso abierto con “la mejor selección posible de candidatos”.

Streeting pide a Starmer que facilite su sucesión

A pesar de sus diferencias recientes con Starmer, Streeting ha reconocido que ser ministro de Sanidad ha sido “la mayor alegría de mi vida” y ha lamentado abandonar el Ejecutivo “de esta manera”.

Streeting ha vinculado directamente la crisis del Gobierno a los malos resultados electorales cosechados por los laboristas en Inglaterra, Escocia y Gales.

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“No cabe duda de la impopularidad del Gobierno”, ha afirmado, señalando decisiones políticas como el recorte de ayudas para la calefacción en invierno y otros errores que, según él, han provocado que el país “desconozca quiénes somos y qué representamos realmente”.

Defiende su gestión en Sanidad

El exministro ha aprovechado su despedida para reivindicar la gestión realizada al frente del Ministerio de Sanidad británico.

Streeting ha asegurado que se han reducido las listas de espera en 110.000 personas en marzo, la mayor caída mensual desde 2008 sin contar el periodo de pandemia.

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Además, ha destacado que los tiempos de respuesta de las ambulancias para casos de infarto e ictus son actualmente “los más rápidos de los últimos cinco años”.

“Estamos en la senda para lograr la mejora más rápida en los tiempos de espera de la sanidad en la historia”, ha asegurado.

Starmer resiste pese a la presión

Por su parte, Keir Starmer ha dejado claro que no tiene intención de abandonar el cargo y que hará frente a “cualquier desafío de liderazgo” que se presente.

Desde Downing Street han confirmado que el primer ministro mantendrá su posición pese a esta nueva dimisión, la quinta dentro de su gabinete desde el inicio de la crisis política.

Más tarde, Starmer lamentó la salida de Streeting y aseguró que seguirá teniendo un papel importante dentro del Partido Laborista durante los próximos años. En una carta dirigida al ya exministro, Starmer reconoció que los resultados electorales fueron “extremadamente duros” y admitió la preocupación existente dentro del partido.

“El Partido Laborista debe demostrar que puede abordar los problemas que nuestros oponentes explotan, infundir esperanza donde ellos buscan desesperación y unir a la gente frente a quienes buscan la división”, concluyó el primer ministro británico.