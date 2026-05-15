Donald Trump ya está de vuelta a Estados Unidos tras una visita muy satisfactoria a China: las claves de su viaje

EEUU y China acercan posturas tras el cierre del encuentro en Pekín entre sus presidentes: “El pedigüeño aquí era Donald Trump”

Compartir







China y Estados Unidos cerraron este viernes la visita de Donald Trump a Pekín con una fórmula política de estabilidad para los próximos años, promesas de cooperación comercial y varios interrogantes aún sin despejar sobre los compromisos concretos alcanzados.

Donald Trump ha tenido la oportunidad de visitar los jardines de Zhongnanhai que forman parte de la residencia de Xi Jinping, un lugar al que, según ha recordado a su homólogo estadounidense, "no entra cualquiera": "Putin también estuvo aquí", le comentó, dejando muy claro en el lugar donde estaba posicionado.

Trump se mostró muy agradecido como durante toda su visita, elogiando las rosas, la tranquilidad y la paz, "un lugar maravilloso", dijo delante de las cámaras. Tanto le gustó los jardines de Xi Jinping que incluso le regaló unas cuentas semillas para que la Casa Blanca estuviese coloreada por estas rosas chinas.

Los acuerdos comerciales que Trump ya celebra

Donald Trump ya está de camino a Estados Unidos y una de las primeras cosas que ha destacado nada más subirse de regreso a su país es lo bien que se ha llevado con Xi Jinping: "Es un tipo increíble". Aunque no han conseguido llevar a muchos acuerdos comerciales, el estadounidense se los suma a su lista de trofeos.

PUEDE INTERESARTE Trump afirma que China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing

China ha acordado comprar 200 aviones a Boeing, operación que supondría la primera compra de aeronaves comerciales por parte del gigante asiático al fabricante norteamericano en casi una década.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así lo ha desvelado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un entrevista concedida a Fox News, recogida por Europa Press. No está claro qué unidades se incluían en el pedido de 200 aviones, aunque Trump los calificó de "grandes". "Boeing quería 150 y consiguió 200. Eso es mucho trabajo", ha añadido durante su intervención de este jueves, enmarcada en la visita del máximo mandatario de EEUU a China para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Sobre la venta de armas a Taiwán

También confirmó frente a la prensa que habló con su homólogo de China, Xi Jinping, sobre la posible venta de armas a Taiwán, muy criticada por Pekín, y ha descartado la posibilidad de un conflicto por el control de la isla, tras una visita de tres días al gigante asiático.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", ha señalado en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, desde donde ha ensalzado su "muy buen entendimiento" con Xi y ha resaltado que aún no ha adoptado una decisión sobre la citada venta de armas a Taiwán, un tema que fue tratado durante su desplazamiento a Pekín.

Así, ha subrayado que "no alcanzó ningún compromiso" sobre este asunto y ha adelantado que tomará "próximamente" una decisión al respecto, antes de ahondar en que "no cree" que en estos momentos exista un riesgo de conflicto en torno a la isla. "Creo que estaremos bien", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca.