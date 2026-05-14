David Cacho 14 MAY 2026 - 21:33h.

El encuentro entre los presidentes de las dos superpotencias ha estado cargado de gestos y símbolos en medio de la pugna por el nuevo orden

Las claves del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping: de la reapertura de Ormuz al futuro de Taiwán

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Este jueves se ha producido una imagen muy relevante: el choque de manos de dos gigantes: Estados Unidos y China. Donald Trump y Xi Jinping. 15 segundos de apretón de manos en el que ninguno quiere soltar. Todo ha sido una muestra de cercanía, pero también de firmeza y quizá de cierta desconfianza. A un lado la primera potencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al otro, la que aspira a conquistar el nuevo siglo.

Los contenidos de esta cumbre son relevantes y han venido además acompañados de gestos que ayudan a entender aún más esta reunión entre los líderes de las dos superpotencias. Más allá del prolongado saludo, China ha agasajado a su invitado con una imponente y medida ceremonia de bienvenida. Trump no ha ahorrado en gestos de cercanía hacia el anfitrión.

Aunque China sigue siendo oficialmente un país comunista, su líder ha hecho negocios enseñando orgulloso el esplendor del pasado imperial del país. Es un mundo contradictorio. Donald Trump ha quedado fascinado con lo que le mostraba Xi Jinping o, al menos ha querido hacerlo creer vehementemente.

El brindis por "las tierras raras"

El entusiasmo de los estudiantes colocados por el gobierno dice que le ha impresionado. Toques de codo al presidente chino no son gestos que Trump regale. China va ganando la partida en muchos campos a Estados Unidos, pero de momento no en glamour, que sigue llegando de California, esta vez de Silicon Valley, no de Hollywood.

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Elon Musk, que llega con uno de sus 14 hijos se ha hartado de hacerse fotos, muecas incluidas, por supuesto, una con el CEO de Xiaomi, una de las grandes empresas chinas. Y ninguna mujer a la vista, salvo las traductoras y la presidenta de Meta.

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Otra curiosidad, Marco Rubio, feroz, opositor hasta hace nada al régimen chino tenía prohibida la entrada al país. Nada que no se pueda remediar cambiando una letra de su nombre para convertirlo en otra persona. Y ojo, Trump, abstemio, reconocido, le da un buen trago a lo que parecía champán. Todo sea por las tierras raras.