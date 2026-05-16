La mujer, María Schiave, había suspendido tres veces y estaba desesperada y su hijo quiso ayudarla

El hijo se puso una peluca para simular el pelo de su madre, se maquilló y se pintó las uñas

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Un hombre ha acabado en la cárcel tras disfrazarse de su madre para intentar aprobar el carné de conducir. Todo ha ocurrido en Novo Mutum Paraná, en la zona del Amazonas de Brasil. La mujer, María Schiave, había suspendido tres veces y estaba desesperada y su hijo, Heitor Marcio Schiave, decidió echarle una mano, según informa 'The Guardian'.

Cuando el hijo disfrazado de su madre se presentó en el centro, la Policía notó que estaba ocurriendo algo. La mujer había llegado dos horas tarde a la cita, tenía la voz demasiado grave y su aspecto no coincidía con los datos que tenían.

"Noté algo raro en el nerviosismo que tenía", según la examinadora

Aline Mendoça, la examinadora, le explicó al medio mencionado que sabían que algo no estaba yendo bien: "Noté algo raro en el nerviosismo que tenía. Me dijo: 'Tenemos un problema'". Pero nadie se esperaba que esa mujer en realidad fuese su hijo disfrazado de ella.

El hijo se había puesto una peluca para simular el pelo de su madre, se había maquillado, se había pintado las uñas y llevaba su ropa. Pero no consiguió engañar a las autoridades y acabó en el calabozo por estafa. "Dijo que había venido en lugar de su madre a hacer el examen, pero que ella no lo sabía", aseguró la examinadora.

La mujer volvió a llevarse un suspenso aunque algunos querían que la supuesta mujer consiguiera conducir porque había sido un acto de amor. "Recibimos un montón de críticas porque lo había hecho por el amor a su madre. Pero ¿qué pasa si ocurre un accidente o alguien muere? No podemos darle nada, los exámenes son serios", recalcaron los agentes.