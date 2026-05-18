El detenido habría entrado disfrazado para promocionar un tipo de criptomoneda

El parque ha informado de los hechos a través de un mensaje en su perfil de la red social X

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Las autoridades japonesas informaron este domingo la detención de dos estadounidenses acusados de irrumpir el recinto donde se encuentra el macaco japonés "Punch", que se volvió viral a principios de año por aferrarse a un peluche en el zoológico de la ciudad de Ichikawa.

El parque informó a través de un mensaje en su perfil de la red social X de que entregaron a dos personas, incluida la que irrumpió en el recinto, a la policía, en relación con el incidente, que tuvo lugar sobre las 10:50 de la mañana hora local del domingo.

Refuerzan la seguridad

Tras el suceso, el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa confirmó que había reforzado las medidas de seguridad, que habían cerrado varias áreas y que se vieron obligados a cancelar un evento.

La comisaría de la policía local señaló que los dos detenidos, ambos estadounidenses, son sospechosos de obstrucción a la actividad comercial mediante la fuerza, aunque ambos negaron los cargos, según recoge el diario nipón Mainichi.

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Las autoridades les identificaron como Reed Junai Dayson, estudiante universitario de 24 años que fue el que ingresó al recinto donde había decenas de monos, disfrazado supuestamente para promocionar un tipo de criptomoneda conocida como 'memecoin'; y Neil Jabari Duane, que grabó el incidente.

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"Punch" fue criado por el personal del zoológico tras ser rechazado por su madre al nacer en julio de 2025.

Le dieron un peluche de orangután que se convirtió en una especie de sustituto materno. Su vínculo le convirtió en una de las principales atracciones del parque, que vio multiplicadas sus visitas.