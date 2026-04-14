Al igual que Punch, Yuji vive agarrado a un peluche en el zoo de Guadalajara, México

Ha sido acogido por el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal para poder brindarle una crianza asistida

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Todos recuerdan la historia del famoso mono Punch, el bebé que fue abandonado por su madre en el Ichikawa City Zoo de Japón y cuyas imágenes abrazando a un peluche dieron la vuelta al mundo. Ahora, en el zoológico de Guadalajara, México, el monito Yuji se convierte en el Punch latino.

Este bebé del cual su madre no se podía hacer cargo por la poca experiencia que esta tenía con el cuidado de sus crías, ha sido acogido por el CIMBA (Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal) que han decidido resguardarlo y brindarle una crianza asistida.

Cuidado y alimentación

Yuji, que al igual que Punch, vive abrazado a su peluche, es un mono patas que cuenta con tan solo con 38 días de vida.

Desde el zoo de Guadalajara han informado de que le alimentan con cuatro tomas de leche al día y una fórmula como la de los bebés humanos que prepara con una mezcla de vitaminas, suplementando así los nutrientes que le han faltado por parte de su madre. Junto con esto, le administra también cereal en polvo para aportarle las proteínas necesarias.

En la actualidad, Yuji está en proceso de ir introduciéndose con un grupo de monos que le puedan acoger, para así comenzar a convivir con un entorno en el que él se sienta seguro lejos únicamente del cuidado humano.